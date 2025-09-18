Самая высокая в Украине горная громада получила школьный автобус

На нынешней неделе громада получила "школьника" инклюзивного исполнения со специальным низким входом и оборудованными местами для детей на кресле колесном. Автобус будет обслуживать маршруты Лазещинской школы.

Вместе с детворой этого заведения новеньким автобусам порадовались еще 18 горных учреждений образования. Новость о масштабном транше из 19 школьных автобусов озвучил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

За неполный месяц это уже второе поступление школьных пассажирских машин в регион. За три дня до начала нового учебного года (29 августа) пришло шесть автобусов. Через каких-то три недели (16 сентября) прибыло еще 19 машин.

Это – ровно половина от запланированного приобретения школьного транспорта на 2025 год. Всего на условиях софинансирования область закупила 50 автобусов, из числа которых 40 пассажирских машин оборудованы для перевозки детей с недостатками здоровья, в т. ч. подвижного аппарата, и 10 автобусов стандартного исполнения.

Фото: Закарпатская ОВА

Производитель и модель автобуса не указывается, но на фото хорошо видны черты и графическое обозначение машин Ataman. Их на базе шасси и агрегатов японской компании Isuzu Motors производит "Черкасский автобус".

Машины добротные, проверенные временем. Предпочтение отдали двухдверным "Атаманам" D093 в специальном и стандартном исполнении. В любом случае их технические характеристики не отличаются – 155- сильный дизельный двигатель Isuzu 4HK1E5NC экологического формата Евро-5.

Фото: Закарпатская ОВА

А вот салон расхождения имеет, хотя габаритные размеры без изменений. В стандартной версии салон имеет 31 место + водитель. В специальном исполнении на два кресла колесные в зоне задней двери салон располагает 21 местом, а с одним креслом колесным - 26 местами.

До конца года область дополнительно до уже прибывших машин получит еще 25 школьных автобусов, на приобретение которых по установленной процедуре инвестировано 169 млн грн из государственного бюджета. Пока же на покупку упомянутых выше 25 автобусов использовано 84 млн 769 тыс. грн субвенционных средств и 12 млн 480 тыс. грн – из бюджетов громад.

Всего с 2023 года вместе с сегодняшними машинами на Закарпатье закупили 79 "школьников".

Фото: Закарпатская ОВА