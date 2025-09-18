Найвища в Україні гірська громада отримала шкільний автобус

На нинішньому тижні громада отримала "школярика" інклюзивного виконання зі спеціальним низьким входом та обладнаними місцями для дітей з вадами, в т.ч. на кріслі колісному. Автобус буде обслуговувати маршрути Лазещинської школи.

Разом з дітворою цього закладу новеньким автобусам пораділи ще 18 гірських установ освіти. Новину про масштабний транш з 19 шкільних автобусів озвучив глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За неповний місяць це вже друге надходження шкільних пасажирських машин до регіону. За три дні до початку нового навчального року (29 серпня) прийшло шість автобусів. Через якихось три тижні (16 вересня) прибуло ще 19 машин.

Це – рівно половина від запланованого придбання шкільного транспорту на 2025 рік. Загалом на умовах співфінансування область закупила 50 автобусів, з поміж яких 40 пасажирських машин обладнано для перевезення дітей з вадами здоров'я, в т. ч. рухомого апарату, та 10 автобусів стандартного виконання.

Фото: Закарпатська ОВА

Виробник та модель автобуса не вказується, але на фото добре видно риси та графічне позначення машин Ataman. Їх на базі шасі та агрегатів японської компанії Isuzu Motors виробляє "Черкаський автобус".

Машини добротні, перевірені часом. Перевагу надали дводверним "Атаманам" D093 в спеціальному та стандартному виконанні. В будь-якому разі їх технічні характеристики не відрізняються – 155-сильний дизельний двигун Isuzu 4HK1E5NC екологічного формату Євро-5.

Фото: Закарпатська ОВА

А ось салон розбіжності має, хоча габаритні розміри без змін. У стандартній версії салон отримав 31 місце + водій. У спеціальному виконанні на два крісла колісні в зоні задніх дверей салон має 21 місце, а з одним кріслом колісним – 26 місць.

До кінця року область додатково до вже отриманих машин очікує ще 25 шкільних автобусів, на придбання яких за встановленою процедурою інвестовано 169 млн грн з державного бюджету. Поки ж на купівлю згаданих вище 25 автобусів використано 84 млн 769 тис. грн субвенційних коштів та 12 млн 480 тис. грн – з бюджетів громад.

Загалом з 2023 року разом із сьогоднішніми машинами на Закарпатті закупили 79 "школяриків".

Фото: Закарпатська ОВА