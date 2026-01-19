Обгон грузовиками в Польше: как изменятся правила дорожного движения

Действующие с 1 июля 2023 года правила ограничения на обгон не имеют себе равных ни в одной крупной европейской стране.

Как пишет 40ton.net, Rzeczpospolita запретила грузовикам обгон на всех автомагистралях и скоростных магистралях с не более чем двумя полосами движения.

Эта норма действует в любом направлении, на любое расстояние, в любое время, в любой день недели. В результате таких преград водители грузовиков даже посреди глухого места, порой с минимальным движением транспорта, теряли право занимать своим транспортом левую полосу.

Когда даже уверен – не обгоняй

Перевозчики сразу же назвали эту норму ПДД абсурдной. Добавило критики по этому поводу и то, что штрафы за массовые нарушения этого нереалистичного и глупого закона "полились через край".

Прошлогоднее предложение имело целью несколько ослабить эти правила, позволив обгон ночью с 23:00 до 5:00 утра. Министерство инфраструктуры официально включило новую норму в свой проект и подало его на межведомственные консультации.

Днем и ночью обгон грузовикам на двухполосных дорогах запрещен, но польский бюджет на штрафах "пасется" изрядно. Фото: полиция Польши

Бестолковый закон будет действовать и дальше

Министерство инфраструктуры (МИ) хотело внедрить это решение на пилотной основе и облегчить жизнь водителям грузовиков (см. видео с одобрительными комментариями внизу), которые чаще всего путешествуют ночью. Поэтому положение по этому вопросу появилось в проекте поправки № UC76.

Однако Министерство внутренних дел Польши выразило протест против этой идеи. Отмечалось, что разрешение на "гонки слонов" ночью, когда видимость значительно хуже, не является хорошей идеей.

Мининфраструктуры против МВД не пошло

На этом основании положение не было включено в версию законопроекта. Работа над этими изменениями также не фигурирует в законодательной повестке дня Министерства внутренних дел.

Официально Министерство инфраструктуры прокомментировало ситуацию по этому поводу: Положение об ослаблении запрета на обгон для грузовиков не включено в законопроект, поданного в Сейм. Так что ослабление запрета на обгон для грузовиков не ждите.