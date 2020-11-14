Самостоятельная замена шин в начале очередного сезона позволяет сберечь время и деньги. Но череда мелких неурядиц в процессе переобувания может свести на нет всю экономию. И именно готовность к сюрпризам отличает профессионала от любителя.

Поскольку сегодня никто (хорошо, почти никто!) не занимается бортировкой шин своими руками, мы будем говорить о сезонном переобувании, как о замене колес в сборе с дисками.

Итак, во время любых слесарных и монтажных работ возможны определенные осложнения.

Самостоятельная замена шин (на дисках) по сравнению с мастерской позволяет сэкономить деньги и как правило время. Но надо заблаговременно предусмотреть возможные осложнения

В случае со сменой колес любая непредвиденная проблема усугубляется тем, что смотаться домой или в магазин за чем-то нужным нет возможности: во-первых, машина стоит без колеса, во-вторых, не бросишь же все хозяйство посреди двора многоэтажки или посреди гаражного кооператива. Поэтому так важно быть готовым к решению всех проблем просто на месте.

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Не подошел ключ

Это может произойти из-за того, что кто-то – вы раньше, или работники шиномонтажа, когда вы не видели, заменили стандартный болт (гайку) крепления колеса другим. Не отчаивайтесь, попробуйте подобрать другой ключ этого размера – например, трубчатый (свечной) ключ старого типа или головку из набора. Во многих случаях ключ или гайку можно открутить обычным рожковым ключом. После установки колеса вряд ли удастся затянуть этот болт как следует, поэтому неспешно направляйтесь сразу к СТО, где можно будет затянуть крепления как это должно быть. Чтобы предотвратить проблему, перед началом работы возьмите ваш “балонник” и убедитесь, что он правильно садится на все болты (или гайки).

Не откручивается болт

Если вы пользуетесь штатным баллонным ключом из комплекта автомобиля, крепление колеса может ему не поддаться. Если старания ноги и “танцы” на ключе не помогут, ищите отрезок трубы, который можно надеть на ключ и за счет этого увеличить момент на нем. Позволим себе напомнить, что все силовые манипуляции с болтами и гайками крепления колес нельзя выполнять, когда машина вывешена на домкрате.

Один из самых культурных способов открутить тугой болт – надеть на ключ трубу. Но закручивать крепления таким образом ни в коем случае нельзя

Прикипел диск

Может случиться, что колесный диск (обычно речь идет о стальном) не захочет расставаться со своим местом на ступице. Это случается из-за коррозии, развившейся в месте контакта центрального отверстия диска с посадочным выступом на ступице. Может помочь осторожное орошение этого места проникающей смазкой (берегитесь попадания жидкости на детали тормозов!). Профессионалы на СТО сбивают колесо ударом тяжелой трубы или тонким бревном по шине. При этом удары наносятся из-под машины, то есть с ее противоположной стороны. Чтобы колесо легко снялось в конце сезона, который только начинается, осторожно смажьте поверхности диска и ступицу в месте их контакта консистентной смазкой, лучше всего графитной.

Чтобы стальной диск не прикипал к ступице, посадочное место центрального отверстия надо смазать тонким слоем антикора или консистентной смазкой

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Не снимается шайба

Мелочь, но очень надоедливая: центровочное кольцо легкосплавного диска так плотно садится на центральный выступ ступицы, что даже тонкой отверткой или складным ножом его невозможно поддеть, не повредив. Поэтому с собой у вас должен быть нож с очень тонким лезвием, которое следует вводить между кольцом и ступицей.

Досадная мелочь, отбирающая время при замене колеса с легкосплавным диском – центровочная шайба. Для нее надо приготовить очень тонкий нож

Длинные болты

Такую проблему некоторые водители не замечают вплоть до начала поездки, когда болт (болты) начнет синхронно с оборотами колеса стучать по внутренним деталям ступицы. Откуда взялся такой болт? Скорее всего, он из комплекта легкосплавного диска, которому обычно нужен более длинный крепеж. Если такая проблема возникает, заведите отдельные комплекты болтов к каждому из комплектов ваших колес: для литых дисков – более длинные, для стальных штампованных – более короткие, штатной длины. В качестве выхода из ситуации придется обрезать длинный болт на наждачном круге или болгаркой.

Болты, крепящие колеса на большинстве машин, имеют три важных размера: длина, диаметр и размер головки под ключ

Сорвалась резьба

Такое случается из-за чрезмерного усилия при закручивании болта или гайки, поэтому никогда не затягивайте крепление колеса с помощью ноги или длинного нештатного ключа. Когда уже такое произойдет, надо обращаться к СТО, где нарежут новую резьбу, под болт большего диаметра. Или заменят шпильку, если у вашего авто колеса крепят гайками.

Спущенное колесо

Понятно, что колеса, которые пролежали в гараже или на балконе полгода, нужно будет подкачать. Поэтому заранее подготовьте насос или компрессор. В крайнем случае, если давление в колесе упало не ниже чем до 1,0 атм, можно на малой скорости доехать до шиномонтажа – но медленно и без резких маневров.

Падение машины с домкрата – наиболее опасная и очень распространенная ошибка начинающего “шиномонтажника”. Выбирайте ровную площадку и подпирайте колеса надежным упором

Машина упала с домкрата

Чтобы этого не произошло, надо ставить машину на ровной площадке, подпирать ее колеса упором и использовать исправный домкрат. Скорее всего, при падении серьезных травм машина не терпит, но чтобы поднять ее, чаще всего бывает нужен еще один домкрат.

Рекомендация Авто24

Собираясь на переобувание машины, попробуйте вспомнить, как все прошло в прошлый раз: какие были сложности у вас (или у мастеров на шиномонтаже), что мешало, чего не хватало. Это поможет провести эту громоздкую сервисную операцию без задержек не только сегодня, но и в следующий раз, ведь время до следующей смены колес пролетит очень быстро.

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