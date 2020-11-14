Самостійна заміна шин на початку чергового сезону дозволяє зберегти час та гроші. Але низка дрібних негараздів в процесі перевзування може звести нанівець усю економію. І саме готовність до сюрпризів відрізняє професіонала від аматора.

Оскільки сьогодні ніхто (добре, майже ніхто!) не займається бортуванням шин удома, ми будемо говорити про сезонне перевзування як про заміну коліс у зборі з дисками.

Отже, під час будь-яких слюсарних та монтажних робіт можливі певні ускладнення.

Самостійна заміна шин (на дисках) у порівнянні з майстернею дає змогу зекономити гроші і час. Але треба завчасно передбачити можливі ускладнення

У випадку із зміною коліс будь-яка неочікувана проблема поглиблюється тим, що змотатися додому чи до магазину по щось потрібне немає змоги: по-перше, машина стоїть без колеса, по-друге, не покинеш же все господарство посеред двору багатоповерхівки або посеред гаражного кооперативу. Тому так важливо бути готовим до рішення всіх проблем просто на місці.

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Не підійшов ключ

Це може статися через те, що хтось – ви раніше, чи працівники шиномонтажу, коли ви не бачили, замінили стандартний болт (гайку) кріплення колеса іншим. Не впадайте у розпач, спробуйте підібрати інший ключ цього розміру – наприклад, трубчастий (свічний) ключ старого типу або голівку з набору. В багатьох випадках ключ чи гайку можна відкрутити звичайним рожковим ключом. Після встановлення колеса навряд чи вдасться затягнути цей болт як слід, тож неспішно прямуйте відразу до СТО, де можна буде затягнути кріплення “намертво”. Аби запобігти проблемі, перед початком роботи візьміть ваш “балонник” і переконайтеся, що він правильно сідає на все болти (або гайки).

Не відкручується болт

Якщо ви користуєтеся штатним балонним ключем з комплекту автомобіля, кріплення колеса може йому не піддатися. Якщо зусилля ноги та “танці” на ключі не допоможуть, шукайте відрізок труби, який можна надягнути на ключ і за рахунок цього збільшити момент на ньому. Дозволимо собі нагадати, що усі силові маніпуляції з болтами та гайками кріплення коліс не можна виконувати, коли машина вивішена на домкраті.

Один з найкультурніших способів відкрутити тугий болт – надіти на ключ трубу. Але закручувати кріплення в такий спосіб в жодному разі не можна

Прикіпів диск

Може статися, що колісний диск (зазвичай йдеться про сталевий) не схоче розлучатися із своїм місцем на маточині. Це трапляється через корозію, що розвинулася у місці контакту центрального отвору диску із посадковим виступом на маточині. Може допомогти обережне зрошення цього місця проникаючим мастилом (стережіться потрапляння рідини на деталі гальм!).

Професіонали на СТО збивають колесо ударом важкої труби або тонким бревном по шині. При цьому удари наносяться з-під машини, тобто з її протилежного боку. Щоб колесо легко знялося наприкінці сезону, обережно змастіть поверхні диску та маточині у місці їхнього контакту консистентним мастилом, краще всього графітним.

Щоб сталевий диск не прикипав до маточини, посадочне місце центрального отвору треба змастити тонким шаром антикору чи консистентного мастила

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Не знімається шайба

Дрібничка, але дуже докучлива: центруюче кільце легкосплавного диску так щільно сідає на центральний виступ маточини, що навіть тонкою викруткою або складним ножем його не можна піддіти, не пошкодивши. Тому із собою у вас має бути ніж із дуже тонким лезом, яке слід вводити між кільцем і маточиною.

Прикра дрібниця, яка відбирає час при заміні колеса із легкосплавним диском – центрувальна шайба. Для неї треба приготувати дуже тонкий ніж

Задовгі болти

Таку проблему деякі водії не помічають аж до початку поїздки, коли болт (болти) почне синхронно із обертами колеса стукати по внутрішніх деталях маточини. Звідки взявся такий болт? Швидше за все, він з комплекту легкосплавного диску, якому зазвичай потрібен більш довга деталь. Якщо така проблема виникає, заведіть окремі комплекти болтів до кожного з комплектів ваших коліс: для литих дисків – більш довгі, для сталевих штампованих – коротші, штатної довжини. У якості виходу із ситуації доведеться обрізати задовгий болт на наждачному кругу або болгаркою.

Болти, що кріплять колеса на більшості машин, мають три важливи розміри: довжина, діаметр і розмір голівки під ключ

Зірвалася різьба

Таке трапляється через надмірне зусилля при закручуванні болта чи гайки, тож ніколи не затягуйте кріплення колеса за допомогою ноги або довгого нештатного ключа. Коли вже таке станеться, треба звертатися до СТО, де наріжуть нову різьбу, під болт більшого діаметру. Або замінять шпильку, якщо у вашого авто колеса кріплять гайками.

Спущене колесо

Зрозуміло, що колеса, які пролежали в гаражі чи на балконі півроку, потрібно буде підкачати. Тому заздалегідь підготуйте насос чи компресор. У крайньому випадку, якщо тиск у колесі впав не нижче ніж до 1,0 атм, можна на малій швидкості доїхати до шиномонтажа – але повільно і без різких маневрів.

Падіння машини з домкрата – найбільш небезпечна і дуже поширена помилка “”шиномонтажника”-початківця. Вибирайте рівний майданчик і підпирайте колеса надійною опорою

Машина впала з домкрата

Аби цього не сталося, треба ставити машину на рівному майданчику, підпирати її колеса опорою і використовувати справний домкрат. Швидше за все, при падінні серйозних травм машина не зазнає, але щоб підняти її, найчастіше буває потрібен ще один домкрат.

Рекомендація Авто24

Збираючись на перевзування машини, спробуйте пригадати, як все пройшло минулого разу: які були складнощі у вас (або у майстрів на шиномонтажі), що заважало, чого бракувало. Це допоможе провести цю громіздку сервісну операцію без затримок не лише сьогодні, а й наступного разу, адже час до наступної зміни коліс пролетить дуже швидко.

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