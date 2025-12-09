Укр
Самый дешевый седан Nissan "поймали" накануне дебюта

Новый Nissan Versa 2027 года неожиданно засветился в Мексике во время рекламной съемки, фактически подтвердив дебют модели. Хотя седан давно называют самой демократичной моделью Nissan, производитель решил не оставлять его без обновлений. Внешне автомобиль выглядит гораздо современнее, чем раньше, хотя под кузовом сохраняет архитектуру предыдущего поколения.
ФОТО: Carscoops|

Шпионское изображение Nissan Versa

Как пишет Carscoops, стиль новой Versa в значительной степени ориентирован на последние дизайнерские решения бренда. Передок получил полностью новую оптику с разделенными светодиодными фарами, которые визуально соединены глянцевой черной вставкой. Решетка радиатора стала намного уже, а нижний воздухозаборник - шире и агрессивнее.

Читайте также: Новый китайский кроссовер Nissan NX8 роскошнее европейского X-Trail: фото

При этом капот и передние крылья остались практически идентичными предыдущей модели, что говорит о тщательной модернизации без полного переосмысления конструкции. В задней части изменения менее радикальны, но довольно ощутимы. Новые задние фонари придали модели более упорядоченный вид, а дверь багажника теперь имеет большую надпись Versa. Номерной знак переместили ниже на переработанный задний бампер.

Дизайн колес также обновили, а один из тестовых образцов снят в светлом оттенке Arctic Ice Blue. Интерьер пока остается загадкой: Nissan не показывает салон, но ожидается, что модель получит новую приборную панель, возможно цифровую, и обновленную мультимедийную систему.

В список оснащения могут войти современные системы помощи водителю, что позволит модели остаться конкурентной в бюджетном сегменте. Базой для седана снова служит платформа Nissan V, знакомая по предыдущей Versa и моделям Kicks и Kait. Под капотом, вероятнее всего, останется проверенный 1,6-литровый атмосферный мотор.

Также по теме: Новый кроссовер Nissan на самом деле является десятилетним автомобилем в "привлекательной обертке"

При этом механическая коробка передач, которая исчезла в последнем обновлении, вряд ли вернется - модель, вероятно, будет доступна исключительно с CVT. Производство новой Versa перенесено на завод Nissan в Агуаскальентесе. Это значительное изменение, ведь легендарный завод CIVAC в Куэрнаваке, где производили предыдущие поколения, будет закрыт до марта 2026 года.

Рынком сбыта для модели, как ожидается, останется Латинская Америка, где недорогие седаны традиционно пользуются большим спросом. На это намекает и недавний тизер Nissan, где Versa изображена рядом с пикапом Navara - моделью, ориентированной именно на эти рынки. Вернется ли Versa в США - вопрос открытый.

Читайте также: Плагин-гибридный Nissan N6 дебютировал в Китае за 12 990 долларов

Спрос на доступные модели в Америке растет, однако импортные тарифы и торговая политика правительства могут помешать конкурентному ценообразованию. Поэтому пока наиболее реалистичным выглядит сценарий, в котором новая Versa станет локальным продуктом для Мексики, Бразилии и соседних рынков.

