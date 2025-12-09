Самый дешевый седан Nissan "поймали" накануне дебюта

Как пишет Carscoops, стиль новой Versa в значительной степени ориентирован на последние дизайнерские решения бренда. Передок получил полностью новую оптику с разделенными светодиодными фарами, которые визуально соединены глянцевой черной вставкой. Решетка радиатора стала намного уже, а нижний воздухозаборник - шире и агрессивнее.

Читайте также: Новый китайский кроссовер Nissan NX8 роскошнее европейского X-Trail: фото

При этом капот и передние крылья остались практически идентичными предыдущей модели, что говорит о тщательной модернизации без полного переосмысления конструкции. В задней части изменения менее радикальны, но довольно ощутимы. Новые задние фонари придали модели более упорядоченный вид, а дверь багажника теперь имеет большую надпись Versa. Номерной знак переместили ниже на переработанный задний бампер.

Дизайн колес также обновили, а один из тестовых образцов снят в светлом оттенке Arctic Ice Blue. Интерьер пока остается загадкой: Nissan не показывает салон, но ожидается, что модель получит новую приборную панель, возможно цифровую, и обновленную мультимедийную систему.

В список оснащения могут войти современные системы помощи водителю, что позволит модели остаться конкурентной в бюджетном сегменте. Базой для седана снова служит платформа Nissan V, знакомая по предыдущей Versa и моделям Kicks и Kait. Под капотом, вероятнее всего, останется проверенный 1,6-литровый атмосферный мотор.

Также по теме: Новый кроссовер Nissan на самом деле является десятилетним автомобилем в "привлекательной обертке"

При этом механическая коробка передач, которая исчезла в последнем обновлении, вряд ли вернется - модель, вероятно, будет доступна исключительно с CVT. Производство новой Versa перенесено на завод Nissan в Агуаскальентесе. Это значительное изменение, ведь легендарный завод CIVAC в Куэрнаваке, где производили предыдущие поколения, будет закрыт до марта 2026 года.

Рынком сбыта для модели, как ожидается, останется Латинская Америка, где недорогие седаны традиционно пользуются большим спросом. На это намекает и недавний тизер Nissan, где Versa изображена рядом с пикапом Navara - моделью, ориентированной именно на эти рынки. Вернется ли Versa в США - вопрос открытый.

Читайте также: Плагин-гибридный Nissan N6 дебютировал в Китае за 12 990 долларов

Спрос на доступные модели в Америке растет, однако импортные тарифы и торговая политика правительства могут помешать конкурентному ценообразованию. Поэтому пока наиболее реалистичным выглядит сценарий, в котором новая Versa станет локальным продуктом для Мексики, Бразилии и соседних рынков.