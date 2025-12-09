Найдешевший седан Nissan "спіймали" напередодні дебюту

Як пише Carscoops, стиль нової Versa значною мірою орієнтований на останні дизайнерські рішення бренду. Передок отримав повністю нову оптику з розділеними світлодіодними фарами, які візуально з’єднані глянцевою чорною вставкою. Решітка радіатора стала набагато вужчою, а нижній повітрозабірник — ширшим і агресивнішим.

При цьому капот і передні крила залишилися практично ідентичними попередній моделі, що свідчить про ретельну модернізацію без повного переосмислення конструкції. У задній частині зміни менш радикальні, але доволі відчутні. Нові задні ліхтарі надали моделі більш впорядкованого вигляду, а дверцята багажника тепер мають великий напис Versa. Номерний знак перемістили нижче на перероблений задній бампер.

Дизайн коліс також оновили, а один із тестових зразків знято у світлому відтінку Arctic Ice Blue. Інтер’єр поки залишається загадкою: Nissan не показує салон, але очікується, що модель отримає нову приладову панель, можливо цифрову, та оновлену мультимедійну систему.

До списку оснащення можуть увійти сучасні системи допомоги водієві, що дозволить моделі залишитися конкурентною в бюджетному сегменті. Базою для седана знову слугує платформа Nissan V, знайома за попередньою Versa та моделями Kicks і Kait. Під капотом, найімовірніше, залишиться перевірений 1,6-літровий атмосферний мотор.

При цьому механічна коробка передач, яка зникла в останньому оновленні, навряд чи повернеться — модель, ймовірно, буде доступна виключно з CVT. Виробництво нової Versa перенесено на завод Nissan в Агуаскальєнтесі. Це значна зміна, адже легендарний завод CIVAC у Куернаваці, де виробляли попередні покоління, буде закрито до березня 2026 року.

Ринком збуту для моделі, як очікується, залишиться Латинська Америка, де недорогі седани традиційно мають великий попит. На це натякає й недавній тизер Nissan, де Versa зображена поруч із пікапом Navara — моделлю, орієнтованою саме на ці ринки. Чи повернеться Versa до США — питання відкрите.

Попит на доступні моделі в Америці зростає, проте імпортні тарифи та торгівельна політика уряду можуть перешкодити конкурентному ціноутворенню. Тож поки що найбільш реалістичним виглядає сценарій, у якому нова Versa стане локальним продуктом для Мексики, Бразилії та сусідніх ринків.