Электродвигатель Cayenne Turbo E-Hybrid в сочетании с двигателем V8 имеет комбинированную мощность 544 кВт (739 л.с.) и максимальный крутящий момент – 950 Нм.

Porsche дополняет модельный ряд SUV самым мощным в истории бренда внедорожником Cayenne Turbo E-Hybrid. Эта топовая версия Cayenne с новым двигателем мощностью 544 кВт (739 л.с.) стоит от 7 612 920 гривен ($ 207,5 тысяч).

Также интересно Hyundai Palisade поразил ценой, но до "Порше" ему еще далеко

Новый Cayenne дебютировал на рынке в начале 2023 года. Пока Porsche расширяет модельный ряд третьего поколения внедорожника, презентуя новую топовую модель. По-прежнему самый мощный Cayenne – плагин-гибрид.

Porsche модернизирует технологию наследника Cayenne Turbo S E-Hybrid, что способствует значительному увеличению не только запаса хода на электротяге, но и производительности. Комфорт автомобиля и динамика вождения улучшены. Электродвигатель мощностью 130 кВт (176 л.с.) дополняет усовершенствованный 4-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью 441 кВт (599 л.с.). Исходная комбинированная мощность обоих силовых агрегатов теперь составляет 544 кВт (739 л.с.), максимальный крутящий момент – 950 Нм.

Новый Cayenne Turbo E-Hybrid ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, максимальная скорость составляет 295 км/ч. С такими показателями внедорожник по праву считается самым мощным в сегменте.

Cayenne Turbo E-Hybrid, в отличие от предшественника, имеет значительно больший запас хода на электротяге и требует меньше времени для зарядки. С увеличенной до 25,9 кВтч емкостью высоковольтной батареи, установленной под полом багажного отделения, запас хода на электротяге при движении по городу до 82 км (EAER).

Новое встроенное зарядное устройство на 11 кВт сокращает время зарядки от домашнего настенного зарядного устройства или публичной зарядной станции до 2,5 часа, несмотря на увеличение емкости батареи.

Кстати говоря Porsche электрифицирует почти весь модельный ряд

Новый Cayenne Turbo E-Hybrid стандартно оснащен адаптивной пневматической подвеской с новой двухкамерной двухклапанной технологией. А это – отдельные степени отбоя и компрессии. С еще более широким спектром настроек подвески в режимах вождения Comfort и Sport Plus, технология способствует еще большему комфорту и безопасности владельца во время движения.

Подвеска сочетает: уверенную управляемость при динамичном прохождении поворотов, комфорт движения на низких скоростях с максимальным подавлением кренов и поклевки. Системы повышения динамики движения и устойчивости Porsche Torque Plus (PTV Plus) стандартны для Cayenne Turbo E-Hybrid. Система активной стабилизации кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) и управление задней осью доступны опционально.

Дизайн Cayenne Turbo E-Hybrid свидетельствует о его месте на вершине модельного ряда. Обе версии кузова – классический SUV или купе – узнаваемы по выразительной передней части, характерной для моделей Turbo. А это – увеличенные воздухозаборники системы охлаждения, выраженные блестящими черными лопастями.

Накладки колесных арок и задний бампер выполнены в цвете экстерьера и подчеркивают, что автомобиль ориентирован на производительность. Модели Turbo E-Hybrid отличают двойные выхлопные трубы из матовой нержавеющей стали и красные тормозные суппорты.

Интерьер авто выделяется алюминиевыми вставками на приборной панели и дверях. Потолок выполнен экологичным материалом Race-Tex. В базовой комплектации авто имеет спортивный руль GT с подогревом и кожаные спортивные сиденья, регулируемые по 18 направлениям. В качестве альтернативы доступны комфортные кожаные сиденья с регулировкой по 14 направлениям.

Также интересно украинец установил на Cayenne 1,9-литровый дизельный двигатель

Новый Cayenne Turbo E-Hybrid имеет все обновления, представленные в новом поколении. А это новый кокпит с полностью цифровой приборной панелью, получившей переосмысленный дизайн и переменные параметры дисплея, а также модернизированная центральная консоль и дополнительный дисплей для пассажиров.

Инновационные светодиодные фары HD-Matrix с высоким разрешением включены в базовую комплектацию новых моделей Turbo E-Hybrid и обеспечивают еще больший комфорт и безопасное движение в темноте.