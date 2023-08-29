Електродвигун Cayenne Turbo E-Hybrid у поєднанні з двигуном V8 мають комбіновану потужність 544 кВт (739 к.с.) та максимальний крутний момент – 950 Нм

Porsche доповнює модельний ряд SUV найпотужнішим в історії бренду позашляховиком Cayenne Turbo E-Hybrid. Ця топова версія Cayenne із новим двигуном потужністю 544 кВт (739 к.с.) коштує від 7 612 920 гривень ($ 207,5 тисяч).

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Новий Cayenne дебютував на ринку на початку 2023 року. Наразі Porsche розширює модельний ряд третього покоління позашляховика, презентуючи нову топову модель. Як і раніше, найпотужніший Cayenne – плагін-гібрид.

Porsche модернізує технологію спадкоємця Cayenne Turbo S E-Hybrid, що сприяє значному збільшенню не лише запасу ходу на електротязі, а й продуктивності. Комфорт автомобіля та динаміка водіння покращені. Електродвигун потужністю 130 кВт (176 к.с.) доповнює удосконалений 4-літровий бітурбований двигун V8 потужністю 441 кВт (599 к.с.). Вихідна комбінована потужність обох силових агрегатів відтепер становить 544 кВт (739 к.с.), максимальний крутний момент – 950 Нм.

Новий Cayenne Turbo E-Hybrid прискорюється від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди, максимальна швидкість становить 295 км/год. З такими показниками позашляховик справедливо вважається найпотужнішим у сегменті.

Cayenne Turbo E-Hybrid, на відміну від попередника, має значно більший запас ходу на електротязі та потребує менше часу для заряджання. Зі збільшеною до 25,9 кВт·год ємністю високовольтної батареї, що встановлена під підлогою багажного відділення, запас ходу на електротязі під час руху містом до 82 км (EAER).

Новий вбудований зарядний пристрій на 11 кВт скорочує час заряджання від домашнього настінного зарядного пристрою або публічної зарядної станції до 2,5 год, попри збільшення ємності батареї.

До речі Porsche електрифікує майже весь модельний ряд

Новий Cayenne Turbo E-Hybrid стандартно оснащений адаптивною пневматичною підвіскою з новою двокамерною двоклапанною технологією. А це – окремі ступені відбою та компресії. Із ще ширшим спектром налаштувань підвіски у режимах водіння Comfort та Sport Plus, технологія сприяє ще більшому комфорту і безпеці власника під час руху.

Підвіска поєднує: впевнену керованість при динамічному проходженні поворотів, комфорт руху на низьких швидкостях із максимальним подавленням кренів та клювання. Системи підвищення динаміки руху та стійкості Porsche Torque Plus (PTV Plus) є стандартними для Cayenne Turbo E-Hybrid. Система активної стабілізації кренів Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) і керування задньою віссю доступні опціонально.

Дизайн Cayenne Turbo E-Hybrid свідчить про його місце на вершині модельного ряду. Обидві версії кузова – класичний SUV або купе – впізнавані за виразною передньою частиною, характерною для моделей Turbo. А це – збільшені повітрозабірники системи охолодження, що увиразнені блискучими чорними лопатями.

Накладки колісних арок і задній бампер виконані у кольорі екстер’єру авто та підкреслюють, що автомобіль орієнтований на продуктивність. Моделі Turbo E-Hybrid вирізняють також подвійні вихлопні труби із матової нержавіючої сталі та червоні гальмівні супорти.

Інтер’єр авто виділяється алюмінієвими вставками на панелі приладів та дверях. Стеля виконана екологічним матеріалом Race-Tex. У базовій комплектації авто має спортивне кермо GT із підігрівом та шкіряні спортивні сидіння, що регулюються за 18 напрямками. Як альтернатива, доступні комфортні шкіряні сидіння із регулюванням за 14 напрямками.

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Новий Cayenne Turbo E-Hybrid має усі оновлення, що представлені у новому поколінні. А це – новий кокпіт із повністю цифровою панеллю приладів, що отримала переосмислений дизайн та змінні параметри дисплея, а також модернізована центральна консоль і додатковий дисплей для пасажирів.

Інноваційні світлодіодні фари HD-Matrix із високою роздільною здатністю включені до базової комплектації нових моделей Turbo E-Hybrid та забезпечують ще більший комфорт і безпечний рух у темряві.