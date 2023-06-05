Двигатель нового Range Rover Sport SV развивает 635 л. и 750 Нм крутящего момента.

Новый Range Rover Sport SV – самый мощный и динамичный среди всех остальных Range Rover Sport. Сейчас это самый динамичный внедорожник в линейке.

Среди новых технологий – оригинальная пневматическая подвеска и сенсорная аудиосистема, заботящаяся о состоянии пассажиров.

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Эксклюзивный дизайн с улучшенной аэродинамикой обеспечивает более решительный и устойчивый эстетичный вид авто. А функциональные материалы подчеркивают его высокую производительность.

С новым 4,4-литровым бензиновым двигателем Twin-Turbo V8, дополненным технологией мягкого гибрида (MHEV), новый Range Rover Sport SV имеет мощность 635 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Это на 60 л. и 50 Нм больше, чем у Range Rover Sport SVR предыдущего поколения (с 5-литровым двигателем V8 с наддувом). Новый флагман ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 с. Максимальная скорость – 290 км/ч.

Чрезвычайная производительность достигается благодаря комбинации функций, снижающих вес авто на 76 кг. А это – 23-дюймовые колеса из углеродного волокна, впервые доступные для авто в серийном производстве. А также впервые для Range Rover: интегрированные углеродно-керамические тормоза и стандартные аэродинамические усовершенствования, в частности капот из углеродного волокна.

В течение первого года производства автомобиль будет доступен только отдельным владельцам во всем мире. В Украине заказать авто можно в официальных дилерских центрах JLR. Спецификация SV EDITION ONE – это уникальные комбинации функций, цветов и отделки салона. Каждый Range Rover Sport SV EDITION ONE узнаваем по эксклюзивному брендингу на переднем сплиттере, центральной консоли, накладках на порогах и фонарях. Созданный исключительно по специальному заказу, этот автомобиль уже получил владельца и ожидает встречи с ним.





Range Rover Sport SV дебютирует с новой пневматической подвеской 6D Dynamics, которая включает в себя гидравлически взаимосвязанные амортизаторы, пневматические пружины и систему контроля креном кузова. С этой системой больше не требуются обычные стабилизаторы поперечной устойчивости. Она значительно уменьшает наклон и крены, чтобы поддерживать почти ровное положение кузова во время экстремальных поворотов и ускорений. 6D Dynamics также уменьшает вес и увеличивает уровень сцепления.

В зависимости от выбранного режима управления автомобиль опускается на 10 или 25 мм ниже, чем любой другой Range Rover Sport. Флагман получил специально разработанные компоненты шасси: новый задний подрамник и новые элементы подвески с измененной геометрией и жесткостью. Новая рулевая рейка с электронным усилителем отличается самым быстрым передаточным отношением среди всех Range Rover. Это улучшает маневренность и усиливает чувство управляемости.

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Впервые у Range Rover установлены задние шины шириной 305 мм – они на 20 мм шире передних шин шириной 285 мм. Такое расположение шин, учитывая стандартные шины Michelin Pilot Sport All Season 4, позволяет повысить крутящийся момент, передаваемый на заднюю ось, для улучшения сцепления, стабильности и тяги. Повышенная жесткость задней подвески обеспечивает мгновенную реакцию руля.

Новый Range Rover Sport SV со всесезонными шинами генерирует более 1,1G поперечного ускорения. Это на 22% больше, чем Range Rover Sport SVR предыдущего поколения на летних шинах. Такое ускорение соразмерно с ускорением спорткаров на треке.

Для внедорожника специально была разработана высокоэффективная тормозная система. Владельцы могут выбрать стандартную тормозную систему (Dual-Cast) или углеродно-керамическую (CCB). Углеродно-керамический тормоз (CCB) впервые доступны для Range Rover.

Независимо от выбранной тормозной системы, новый Range Rover Sport SV имеет уникальные 8-поршневые передние суппорты Brembo Octyma – самые большие из когда-либо установленных в Range Rover. Суппорты получили уникальное крестообразное расположение поршней, поэтому обеспечивают максимальную эффективность торможения. Владельцы могут выбрать эксклюзивные цвета суппортов: желтый, красный, черный или углеродную бронзу.

Впервые опционально доступны сверхлегкие 23-дюймовые колесные диски из углеродного волокна – они еще больше сбавляют вес. Сравнивая с обычными 23-дюймовыми литыми легкосплавными дисками, новые колеса с разделенными 5 спицами при прохождении поворотов экономят почти 9 кг – в общей сложности 35,6 кг. Именно так улучшается и производительность, и управляемость. Сверхсовременные колеса разработаны и проверены по самым строгим стандартам долговечности и прочности Range Rover.

Усилить спортивное управление внедорожником владельцы могут одним нажатием SV Mode – новой кнопкой на руле. Режим SV мощнее режима Dynamic в Range Rover Sport. Он оптимизирует руль, 8-ступенчатую автоматическую коробку, реакцию на педаль газа, звук выпускной системы и пневматическую подвеску 6D Dynamics. Клиренс снижается на дополнительные 15 мм для высокой динамики и производительности. Режим SV также позволяет активировать ориентированную на движение по трассе программу контроля стабильности TracDSC. Так владельцы будут легче ощущать динамический баланс нового Range Rover Sport SV.

Дизайн экстерьера нового Range Rover Sport SV – это эксклюзивная передняя часть авто с улучшенной аэродинамикой и перепрофилированные боковые нижние части кузова. Центральными акцентами задней части являются функциональные четырехугольные трубы активной выпускной системы из углеродного волокна. Добавлены и детали из углеродного волокна на брендированной надписи Range Rover, накладках переднего бампера, радиаторной решетке, вентиляционных отверстиях капота и боковых вентиляционных отверстиях. Их можно дополнить отделкой из углеродного волокна для центральной части капота.

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Кокпит нового Range Rover Sport SV напоминает кабину спорткара. Эксклюзивные сиденья SV Performance с атласной подкладкой из углеродного волокна имеют встроенные подголовники, более рельефные валики и подсвеченный логотип SV на спинках сидений.

Первые в мире полупрозрачные лепестки переключения передач расположены под рулем. Они имеют более выразительную удобную для пальцев рук поверхность. Рычаг переключения передач выполнен из черной прохладной на ощупь керамики.



Range Rover Sport SV дебютирует с системой Body and Soul Seat (BASS) – многомерной аудиосистемой, заботящейся о состоянии пассажиров: на переднем сиденье они смогут ощущать звук. Впервые в автоиндустрии автомобиль имеет тактильную аудиосистему от лидера SUBPAC™. Раньше эти технологии использовали только самые лучшие музыканты и композиторы мира.

С программным обеспечением для оптимизации SUBPAC™ AI и датчиками на спинках передних сидений пассажиров система Body and Soul Seat будет анализировать медиафайлы онлайн. И сразу же будет генерировать высококачественные звуковые вибрации. Соединенная со звуковой системой Meridian, обладающей 29 динамиками мощностью 1430 Вт, система будет создавать наиболее увлекательный звук в автомобиле.

Улучшить психологическое состояние и физическое самочувствие пассажиров спереди поможет программа Body and Soul Seat Wellness. Она повлияет на колебания сердечного ритма (HRV) – изменение времени между каждым ударом сердца. Высокий показатель HRV укажет на снижение уровня стресса и расслабленное состояние.

Доступны 6 специальных музыкальных дорожек: Poise, Soothe, Serene, Cool, Tonic и Glow. Их разработали вместе с Национальным центром транспортного дизайна Университета Ковентри и Школой медиа и зрелищных искусств. Согласно исследованиям эти дорожки будут влиять на показатель HRV пассажиров: помогут уменьшить тревогу или улучшить когнитивные функции.

Помимо презентации нового флагмана модельный ряд Range Rover Sport получил ряд обновлений: новый плагин-гибрид с увеличенным до 121 км запасом хода в режиме EV и информационно-развлекательную систему Pivi Pro последнего поколения.

Среди обновлений: новые боковые панели с простыми передвижными регуляторами громкости и климат-контроля, встроенная система голосового управления Land Rover и новая технология Country Road Assist. Впервые доступная в Range Rover, она минимизирует водительские усилия при использовании адаптивного круиз-контроля.

В Украине весь модельный ряд Range Rover Sport, в том числе флагман Range Rover Sport SV, можно заказать уже сейчас в официальных дилерских центрах JLR.