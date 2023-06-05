Двигун нового Range Rover Sport SV розвиває 635 к.с. і 750 Нм крутного моменту.

Новий Range Rover Sport SV – найбільш потужний і динамічний серед усіх інших Range Rover Sport. Наразі це найбільш динамічний позашляховик у лінійці.

Серед нових технологій – оригінальна пневматична підвіска та сенсорна аудіосистема, що піклується про стан пасажирів.

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Ексклюзивний дизайн із покращеною аеродинамікою забезпечує більш рішучий і стійкий естетичний вигляд авто. А функціональні матеріали підкреслюють його високу продуктивність.

З новим 4,4-літровим бензиновим двигуном Twin-Turbo V8, що доповнений технологією м'якого гібрида (MHEV), новий Range Rover Sport SV має потужність 635 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Це на 60 к.с. і 50 Нм більше, ніж у Range Rover Sport SVR попереднього покоління (з 5-літровим двигуном V8 з наддувом). Новий флагман прискорюється від 0 до 100 км/год лише за 3,8 с. Максимальна швидкість – 290 км/год.

Надзвичайна продуктивність досягається завдяки комбінації функцій, що знижують вагу авто на 76 кг. А це – 23-дюймові колеса з вуглецевого волокна, що вперше доступні для авто у серійному виробництві. А також вперше для Range Rover: інтегровані вуглецево-керамічні гальма та стандартні аеродинамічні вдосконалення, зокрема капот із вуглецевого волокна.

Протягом першого року виробництва автомобіль буде доступний лише для окремих власників у всьому світі. В Україні замовити авто можна в офіційних дилерських центрах JLR. Специфікація SV EDITION ONE – це унікальні комбінації функцій, кольорів і обробки салону. Кожен Range Rover Sport SV EDITION ONE впізнаваний за ексклюзивним брендингом на передньому спліттері, центральній консолі, накладках на порогах та ліхтарях. Створений виключно за особливим замовленням, цей автомобіль уже має власника та очікує зустрічі із ним.





Range Rover Sport SV дебютує із новою пневматичною підвіскою 6D Dynamics, яка включає гідравлічно взаємопов’язані амортизатори, пневматичні пружини та систему контролю креном кузова. З цією системою більше не потрібні звичайні стабілізатори поперечної стійкості. Вона значно зменшує нахил і крен, щоб підтримувати майже рівне положення кузова під час екстремальних поворотів і прискорення. 6D Dynamics також зменшує вагу та підвищує рівень зчеплення.

Залежно від обраного режиму керування, автомобіль опускається на 10 чи 25 мм нижче, ніж будь-який інший Range Rover Sport. Флагман отримав спеціально розроблені компоненти шасі: новий задній підрамник та нові елементи підвіски зі зміненою геометрією і жорсткістю. Нова рульова рейка з електронним підсилювачем вирізняється найшвидшим передаточним відношенням серед усіх Range Rover. Це покращує маневреність та посилює відчуття керованості.

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Вперше у Range Rover встановлено задні шини шириною 305 мм – вони на 20 мм ширші за передні шини шириною 285 мм. Таке розташування шин, враховуючи стандартні шини Michelin Pilot Sport All Season 4, дозволяє підвищити крутний момент, що передається на задню вісь, для покращення зчеплення, стабільності і тяги. Підвищена жорсткість задньої підвіски забезпечує миттєву реакцію керма.

Новий Range Rover Sport SV зі всесезонними шинами генерує понад 1,1G поперечного прискорення. Це на 22% більше, ніж Range Rover Sport SVR попереднього покоління на літніх шинах. Таке прискорення співмірне із прискоренням спорткарів на треку.

Для позашляховика спеціально розробили високоефективну гальмівну систему. Власники можуть обрати стандартну гальмівну систему (Dual-Cast) або вуглецево-керамічну (CCB).

Вуглецево-керамічні гальма (CCB) вперше доступні для Range Rover.

Незалежно від обраної гальмівної системи, новий Range Rover Sport SV має унікальні 8-поршневі передні супорти Brembo Octyma – найбільші із коли-небудь встановлених у Range Rover. Супорти отримали унікальне хрестоподібне розташування поршнів, тому забезпечують максимальну ефективність гальмування. Власники можуть обрати ексклюзивні кольори супортів: жовтий, червоний, чорний чи вуглецеву бронзу.

Вперше опціонально доступні надлегкі 23-дюймові колісні диски з вуглецевого волокна – вони ще більше зменшують вагу. Порівнюючи зі звичайними 23-дюймовими литими легкосплавними дисками, нові колеса з розділеними 5-ма спицями під час проходження поворотів заощаджують майже 9 кг – в цілому 35,6 кг. Саме так покращується і продуктивність, і керованість. Надсучасні колеса розроблені та перевірені згідно з найсуворішими стандартами довговічності та міцності Range Rover.

Посилити спортивне керування позашляховиком власники можуть одним натиском SV Mode – нової кнопки на кермі. Режим SV потужніший за режим Dynamic у Range Rover Sport. Він оптимізує кермо, 8-ступінчасту автоматичну коробку передач, реакцію на педаль газу, звук випускної системи та пневматичну підвіску 6D Dynamics. Кліренс знижується на додаткові 15 мм для найвищої динаміки та продуктивності. Режим SV також дозволяє активувати орієнтовану на рух трасою програму контролю стабільності TracDSC. Так власники легше відчуватимуть динамічний баланс нового Range Rover Sport SV.

Дизайн екстер’єру нового Range Rover Sport SV – це ексклюзивна передня частина авто з покращеною аеродинамікою та перепрофільовані бокові нижні частини кузова. Центральними акцентами задньої частини є функціональні 4-кутні труби активної випускної системи з вуглецевого волокна. Додано і деталі з вуглецевого волокна на брендованому написі Range Rover, накладках переднього бампера, решітці радіатора, вентиляційних отворах капота та бічних вентиляційних отворах. Їх можна доповнити оздобленням із вуглецевого волокна для центральної частини капота.

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Кокпіт нового Range Rover Sport SV нагадує кабіну спорткара. Ексклюзивні сидіння SV Performance з атласною підкладкою із вуглецевого волокна мають інтегровані підголівники, більш рельєфні валики та підсвічений логотип SV на спинках сидінь.

Перші у світі напівпрозорі пелюстки перемикання передач розташовані під кермом. Вони мають більш виразну зручну для пальців рук поверхню. Важіль перемикання передач виконано із чорної прохолодної на дотик кераміки.



Range Rover Sport SV дебютує із системою Body and Soul Seat (BASS) – багатовимірною аудіосистемою, що попіклується про стан пасажирів: на передньому сидінні вони зможуть відчувати звук. Вперше в автоіндустрії автомобіль має тактильну аудіосистему від лідера галузі SUBPAC™. Раніше ці технології використовували лише найкращі музиканти та композитори світу.

З програмним забезпеченням для оптимізації SUBPAC™ AI та датчиками на спинках передніх сидінь пасажирів, система Body and Soul Seat аналізуватиме медіафайли онлайн. І одразу буде генерувати високоякісні звукові вібрації. Поєднана зі звуковою системою Meridian, що має 29 динаміків потужністю 1430 Вт, система створюватиме найбільш захоплюючий звук в автомобілі.

Покращити психологічний стан та фізичне самопочуття пасажирів спереду допоможе програма Body and Soul Seat Wellness. Вона впливатиме на коливання серцевого ритму (HRV) – зміну часу між кожним ударом серця. Високий показник HRV вкаже на зниження рівня стресу та розслаблений стан.

Доступні 6 спеціальних музичних доріжок: Poise, Soothe, Serene, Cool, Tonic і Glow. Їх розробили разом з Національним центром транспортного дизайну Університету Ковентрі та Школою медіа і видовищних мистецтв. Згідно з дослідженнями, ці доріжки впливатимуть на показник HRV пасажирів: допоможуть зменшити тривогу або покращити когнітивні функції.

Окрім презентації нового флагмана, модельний ряд Range Rover Sport отримав низку оновлень: новий плагін-гібрид зі збільшеним до 121 км запасом ходу в режимі EV та інформаційно-розважальну систему Pivi Pro останнього покоління.

Також серед оновлень: нові бічні панелі з простими пересувними регуляторами гучності і клімат-контролю, вбудована система голосового керування Land Rover та нова технологія Country Road Assist. Вперше доступна у Range Rover, вона мінімізує зусилля водія під час використання адаптивного круїз-контролю.

В Україні весь модельний ряд Range Rover Sport, зокрема флагман Range Rover Sport SV, можна замовити вже зараз в офіційних дилерських центрах JLR.