Самый популярный электрический пикап Америки могут снять с производства

Как сообщает Carscoops, ссылаясь The Wall Street Journal, руководство Ford “ведет активные переговоры” относительно дальнейшей судьбы электрического грузовика после разочаровывающих продаж и роста финансовых потерь в подразделении электромобилей.

Читайте также: Ford выставляет на продажу уникальный GT из своего частного хранилища - впервые в истории бренда

Несмотря на статус самого популярного электрического грузовика в США, F-150 Lightning не оправдал ожиданий компании. До сентября Ford реализовал 23 034 автомобиля, что лишь на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, бензиновые модели компании продаются в разы лучше: например, Mustang разошелся в количестве более 32 тысяч единиц, а E-Series - более 30 тысяч.

В третьем квартале поставки Lightning составили всего 10 005 автомобилей, что сделало его одной из наименее продаваемых моделей Ford в 2024 году. В прошлом месяце Ford объявил о приостановлении производства Lightning на неопределенный срок, объяснив это необходимостью “оптимизации производства” и концентрацией на более прибыльных бензиновых версиях F-150.

Также интересно: Ford хочет установить магниты в дверях: для чего?

Работников Центра электромобилей Ружа перевели на завод в Дирборне, где они присоединились к третьей смене для выпуска традиционных моделей. Как отметили в компании, это позволит “эффективнее использовать производственные мощности и материалы, в частности алюминий”.

GMC Sierra EV

Согласно тому же отчету, General Motors также пересматривает свои планы по электрическим грузовикам из-за слабого спроса. Речь идет о Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV, которые пока не смогли продемонстрировать ожидаемых темпов продаж.

Читайте также: Пикапы – новая "рабочая сила" современных армий: Польша следует опыту Украины

Решение Ford по F-150 Lightning может стать сигналом для всей отрасли - даже крупнейшие автопроизводители не готовы терпеть миллиардные убытки в сегменте электромобилей, где спрос остается нестабильным.