Найпопулярніший електричний пікап Америки можуть зняти з виробництва

Як повідомляє Carscoops, посилаючись The Wall Street Journal, керівництво Ford “веде активні переговори” щодо подальшої долі електричної вантажівки після розчаровуючих продажів і зростання фінансових втрат у підрозділі електромобілів.

Попри статус найпопулярнішої електричної вантажівки у США, F-150 Lightning не виправдав очікувань компанії. До вересня Ford реалізував 23 034 автомобілі, що лише на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для порівняння, бензинові моделі компанії продаються в рази краще: наприклад, Mustang розійшовся у кількості понад 32 тисяч одиниць, а E-Series — понад 30 тисяч.

У третьому кварталі поставки Lightning становили лише 10 005 автомобілів, що зробило його однією з найменш продаваних моделей Ford у 2024 році. Минулого місяця Ford оголосив про призупинення виробництва Lightning на невизначений термін, пояснивши це необхідністю “оптимізації виробництва” і концентрацією на більш прибуткових бензинових версіях F-150.

Працівників Центру електромобілів Ружа перевели на завод у Дірборні, де вони приєдналися до третьої зміни для випуску традиційних моделей. Як зазначили в компанії, це дозволить “ефективніше використовувати виробничі потужності та матеріали, зокрема алюміній”.

GMC Sierra EV

Згідно з тим самим звітом, General Motors також переглядає свої плани щодо електричних вантажівок через слабкий попит. Мова йде про Chevrolet Silverado EV та GMC Sierra EV, які поки що не змогли продемонструвати очікуваних темпів продажів.

Рішення Ford щодо F-150 Lightning може стати сигналом для всієї галузі — навіть найбільші автовиробники не готові зазнавати мільярдних збитків в сегменті електромобілів, де попит залишається нестабільним.