Больше никакой эксплуатации животных, даже на рождественско-новогодние праздники! Наконец Санта нашел достойную замену своим верным оленям.

Это обновленный Lexus RX, который теперь дарит незабываемые впечатления и праздничную атмосферу всем, кому посчастливится его встретить на своем пути. И, конечно же, развозит подарки. Но обновлен не только автомобиль: сам Санта-Клаус тоже освежил имидж и переоделся в фэшн-наряд от известного украинского дизайнера.

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Lexus решил оригинально поздравить с праздником своих клиентов и партнеров, а также сделать вклад в распространение новогоднего настроения в столице. Реализовать идею новогоднего проекта RXmas бренда помогли известная художница декораций и костюмов Леся Патока и автомобильный график-иллюстратор Александр Литута.

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Леся Патока неоднократно создавала незабываемые образы звездам шоу-бизнеса и костюмы для украинских кинохитов. Она предложила Санте более молодежный и спортивный имидж, а также не забыла о глубоко уважаемых Lexus японских традициях. Поэтому стильный белоснежный спортивный костюм дополнило бело-красное кимоно с принтами и иероглифами.

Такому Санте в ответственной и веселой миссии − дарить рождественское настроение − нужен стильный и надежный помощник. Им стал обновленный Lexus RX. За праздничный супертюнинг отвечал Александр Литута, который уже более 15 лет создает уникальный графический дизайн для автомобильных брендов, гоночных и частных суперкаров со всего мира. В результате его работы автомобиль превратился в настоящий арт-объект в бело-красной гамме с выразительным декором.

Новогодний Lexus RX работает "в поле", точнее – в городе. Он возит Санту с подарками, но самое главное – праздничный дизайн машины дарит радость и веселые эмоции водителям и пешеходам на улицах Киева.

Если же вы волнуетесь, что разминетесь с сантамобилем RX, отправляйтесь в ЦУМ. Там вас ждет копия сантамобіля Lexus, которым можно полюбоваться и сделать с ним веселые селфи. А еще в рождественско-новогодние праздники покупатели ЦУМа имеют праздничную возможность получить сертификат на новогодний декор у официального дилера Lexus и приглашение на тест-драйв обновленного RX. Поэтому не упустите свой шанс получить прекрасное настроение и незабываемые новогодние впечатления. Хо-хо-хо, праздники веселее с Lexus и RXmas!

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