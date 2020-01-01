Більше жодної експлуатації тварин, навіть на різдвяно-новорічні свята! Нарешті Санта знайшов гідну заміну своїм вірним оленям.

Це оновлений Lexus RX, який віднині дарує незабутні враження та святкову атмосферу всім, кому пощастить його зустріти на своєму шляху. І, звісно ж, розвозить подарунки. Але оновлений не лише автомобіль: сам Санта-Клаус теж освіжив імідж та переодягнувся у фешн-вбрання від відомої української дизайнерки.

Читайте також: В Україні знову почали збирати Lada

Lexus вирішив оригінально привітати зі святом своїх клієнтів та партнерів, а також зробити внесок у поширення новорічного настрою в столиці. Реалізувати ідею новорічного проєкту RXmas бренда допомогли відома художниця декорацій та костюмів Леся Патока і автомобільний графік-ілюстратор Олександр Літута.

Читайте також: Чим може похизуватись Lexus, окрім автомобілів

Леся Патока неодноразово створювала незабутні образи зіркам шоу-бізнесу та костюми для українських кінохітів. Вона запропонувала Санті більш молодіжний та спортивний імідж і водночас не забула про глибоко шановані Lexus японські традиції. Тож стильний білосніжний спортивний костюм доповнило біло-червоне кімоно з принтами та ієрогліфами.

Такому Санті у відповідальній і веселій місії − дарувати різдвяний настрій − потрібен стильний та надійний помічник. Ним став оновлений Lexus RX. За святковий супертюнінг відповідав Олександр Літута, який уже понад 15 років створює унікальний графічний дизайн для автомобільних брендів, гоночних та приватних суперкарів з усього світу. В результаті його роботи автомобіль перетворився на справжній арт-об’єкт у біло-червоній гамі з виразним декором.



Новорічний Lexus RX працює "в полі", точніше – у місті. Він возить Санту з подарунками, та найголовніше – святковий дизайн автівки дарує радість і веселі емоції водіям і пішоходам на вулицях Києва.

Якщо ж ви хвилюєтеся, що розминетеся із сантамобілем RX, вирушайте до ЦУМу. Там на вас чекає копія сантамобіля Lexus, яким можна помилуватися та зробити з ним веселі селфі. А ще у різдвяно-новорічні свята покупці ЦУМу мають святкову можливість отримати сертифікат на новорічний декор у офіційного дилера Lexus і запрошення на тест-драйв оновленого RX. Тож не проґавте свій шанс отримати чудовий настрій та незабутні новорічні враження. Хо-хо-хо, свята веселіші з Lexus та RXmas!

Читайте також: Тест-драйв Lexus LS500h: ґаджет першого класу