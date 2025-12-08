Сбой тахографа из-за РЭБ: инструкция, как избежать штрафа

ФОТО: Коллаж Авто24|
В зоне действия РЭБ тахограф реагирует на внешние сигналы как дрон и его программа летит кувырком
Они отмечают, что в последнее время в странах Европы наши автоперевозчики получают огромные штрафы из-за сбоев смарт-тахографов во время работы систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Об этом говорится на ФБ-странице компании.
Под действием внешних радиосигналов тахографы начинают работать в искаженном режиме, показывая нереальную дату (часто 10.03.2028). В такие моменты они не воспринимают карту водителя и фиксируют движение как езду без карты.
Читайте также Что делать водителю, если тахограф "сбился" в тревогу
На контроле это выглядит как манипуляция, за что водителям, скажем в Польше, выписывают штрафы до 5 000 злотых. Чтобы этого избежать, для водителей разработан четкий алгоритм действий, который подаем без изменений.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЯ
при объявлении тревоги и воздействии РЭБ на смарт-тахограф
1. Объявили тревогу / работает РЭБ, авто со смарт-тахографом в зоне РЭБ.
Если есть возможность и это безопасно – остановись (паркинг, АЗС, карман, обочина по ПДД).
2. Сделай распечатку с тахографа
На обороте обязательно РУЧКОЙ напиши:
- фактическую дату и время (по телефону/часам);
- место (страна, дорога, км, ближайший населенный пункт); показатель одометра;
- -текст типа: “Объявлена тревога, работает РЭБ. Автомобиль со смарт-тахографом попал под воздействие РЭБ. Возможен сбой даты/года и записи карты водителя”.
- подпись, фамилия.
Читайте также Как манипулируют с карточками тахографа в Швеции и какой штраф
3. Проверьте дату и год на тахографе
Если видишь, например, 10.03.2028 (10 марта 2028 года) – это типичный сбой под РЭБ в Украине.
4. Дождись окончания тревоги
Не перезапускай ничего, пока длится тревога / работает РЭБ.
Жди официального отбоя (приложение, радио, сообщение диспетчера).
5. После отбоя тревоги – перезапусти тахограф:
- выключи зажигание;
- сними минусовую клемму с аккумулятора на 2–3 минуты;
- подсоедини клемму обратно, включи зажигание, дай тахографу полностью загрузиться.
Читайте также В Европе нехватка водителей: берут детей и женщин
6. Убедись, что дата и год восстановились:
- на тахографе уже должна быть реальная дата (а не 10.03.2028);
- проверь, нет ли ошибок, готов ли принимать карточку.
7. Сделай ВТОРУЮ распечатку.
На обороте напиши:
- что после окончания тревоги снята клемма АКБ, тахограф перезапущен;
- дата/год восстановления (указать какие);
- одометр;
- подпись, фамилия.
Читайте также В Украине на грузовики начали устанавливать тахографы SMART 2
8. Вставь карточку водителя
- убедись, что тахограф ее увидел (пиктограмма карты, без ошибок);
- только после этого продолжай движение.
9. Помни:
если не сделать распечатки, не описать ситуацию и не перезапустить тахограф после РЭБ, то он может не фиксировать карточку, и при контроле в Европе будет несовпадение километража, а это риск штрафа в 5 000 злотых, то есть в конвертации 56 700 грн.