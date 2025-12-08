Сбой тахографа из-за РЭБ: инструкция, как избежать штрафа

Они отмечают, что в последнее время в странах Европы наши автоперевозчики получают огромные штрафы из-за сбоев смарт-тахографов во время работы систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Об этом говорится на ФБ-странице компании.

Под действием внешних радиосигналов тахографы начинают работать в искаженном режиме, показывая нереальную дату (часто 10.03.2028). В такие моменты они не воспринимают карту водителя и фиксируют движение как езду без карты.

На контроле это выглядит как манипуляция, за что водителям, скажем в Польше, выписывают штрафы до 5 000 злотых. Чтобы этого избежать, для водителей разработан четкий алгоритм действий, который подаем без изменений.



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЯ

при объявлении тревоги и воздействии РЭБ на смарт-тахограф

1. Объявили тревогу / работает РЭБ, авто со смарт-тахографом в зоне РЭБ.

Если есть возможность и это безопасно – остановись (паркинг, АЗС, карман, обочина по ПДД).

2. Сделай распечатку с тахографа

На обороте обязательно РУЧКОЙ напиши:

фактическую дату и время (по телефону/часам);

место (страна, дорога, км, ближайший населенный пункт); показатель одометра;

-текст типа: “Объявлена тревога, работает РЭБ. Автомобиль со смарт-тахографом попал под воздействие РЭБ. Возможен сбой даты/года и записи карты водителя”.

подпись, фамилия.

3. Проверьте дату и год на тахографе

Если видишь, например, 10.03.2028 (10 марта 2028 года) – это типичный сбой под РЭБ в Украине.

4. Дождись окончания тревоги

Не перезапускай ничего, пока длится тревога / работает РЭБ.

Жди официального отбоя (приложение, радио, сообщение диспетчера).

5. После отбоя тревоги – перезапусти тахограф:

выключи зажигание;

сними минусовую клемму с аккумулятора на 2–3 минуты;

подсоедини клемму обратно, включи зажигание, дай тахографу полностью загрузиться.

6. Убедись, что дата и год восстановились:

на тахографе уже должна быть реальная дата (а не 10.03.2028);

проверь, нет ли ошибок, готов ли принимать карточку.

7. Сделай ВТОРУЮ распечатку.

На обороте напиши:

что после окончания тревоги снята клемма АКБ, тахограф перезапущен;

дата/год восстановления (указать какие);

одометр;

подпись, фамилия.

8. Вставь карточку водителя

- убедись, что тахограф ее увидел (пиктограмма карты, без ошибок);

- только после этого продолжай движение.

9. Помни:

если не сделать распечатки, не описать ситуацию и не перезапустить тахограф после РЭБ, то он может не фиксировать карточку, и при контроле в Европе будет несовпадение километража, а это риск штрафа в 5 000 злотых, то есть в конвертации 56 700 грн.