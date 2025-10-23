Как манипулируют с карточками тахографа в Швеции и какой штраф

Уникальность расследования заключается в том, что перевозчика не поймали на месте преступления, но специалисты шведского транспортного агентства (Transportstyrelsen) нашли способ выяснить это "задним числом", то есть задолго после совершения нарушения.

Следствие "задним числом" имеет свои плюсы

Обычно манипуляции с карточками обнаруживаются в процессе проверки на трассе, когда водителя ловят в подтасовке карточек "на горячем". Именно на этом сделал упор эксперт из 40ton.net, указав, что органы контроля не стали работать по шаблону и отошли от классических канонов проверки.

Таким образом появились все основания обвинить шведскую компанию из провинции Смоланд в манипуляциях с карточками. Владельцу транспортного предприятия предъявлено обвинение в 74 эпизодах управления водителями автомобилей с чужой карточкой в октябре и ноябре 2023 года.

Все это было установлено на основе проверки в офисе компании соответствующих документов и их анализа. Ответ мошенничества лежал на поверхности, поскольку менеджеры компании не учли некоторые детали.

Странность: работа выполнена, но не оплачена

Инспекторы заметили, что записи на карточках водителей не совпадали с платежными ведомостями. В частности, у трех водителей на карточках были записи о поездках, за которые... им впоследствии не выплатили заработную плату. Это и стало подсказкой.

Кроме этого, дополнительными доказательствами стали обстоятельства, при которых были зарегистрированы карточки. Как показала проверка, во всех обсуждаемых случаях карточки регистрировались после полного окончания срока действия предыдущего водителя.

Перевозчик "погорел" на деталях

Таким образом, каждый из этих случаев свидетельствовал о полной замене водителя, когда одна карточка была выведена из системы, а другая немедленно зарегистрирована. Вот такой была схема подтасовки режима работы и отдыха водителей.

При этом не было зафиксировано случаев двойного управления, когда две карточки регистрировались одновременно, то есть водители одновременно ехали на разных машинах. Это должно быть на практике в законных условиях работы водителей в одновременных рейсах.

Злоумышленник отбрехаться не смог

Все эти доказательства имели безупречный характер. Перевозчика также попросили предоставить объяснения, в частности по вопросу начисления заработной платы.

Поэтому менеджеры компании выкручивались, как только могли. Так по одному эпизоду объяснено, что карта принадлежит водителю-пенсионеру, который получает зарплату только при необходимости.

Вторая карта якобы принадлежала самозанятому водителю, который решил рассчитаться за соответствующие поездки позже для целей налогообложения. Третья карточка, как утверждалось, принадлежит водителю, который также выполняет совсем другие обязанности для компании и рассчитывается с ней за расходы на вождение.

Сколько стоит подмена карточек

Комиссия по вопросам транспорта (Transportstyrelsen) отклонила все эти объяснения, признала доказательства вполне достаточными и решила наложить максимальный штраф.

Для компании с годовым оборотом более 80 миллионов крон, то есть 4 431 600 долларов (3 813 470 евро), выписали штраф на 800 000 крон, что в конвертации будет 3 543 800 грн (85 060 долларов или 73 250 евро).