Як маніпулюють з картками тахографа у Швеції та який штраф

Унікальність розслідування полягає в тому, що перевізника не спіймали на місці злочину, але фахівці шведського транспортного агентства (Transportstyrelsen) знайшли спосіб з'ясувати це "заднім числом", тобто задовго після вчинення порушення.

Слідство "заднім числом" має свої плюси

Зазвичай маніпуляції з картками виявляються в процесі перевірки на трасі, коли водія ловлять в підтасуванні карток "на гарячому". Саме на цьому зробив наголос експерт з 40ton.net, вказавши, що органи контролю не стали працювати по шаблону і відійшли від класичних канонів перевірки.

Таким чином з'явилися усі підстави звинуватити шведську компанію з провінції Смоланд у маніпуляціях з картками. Власнику транспортного підприємства висунуто звинувачення у 74 епізодах керування водіями автомобілів з чужою карткою у жовтні та листопаді 2023 року.

Все це було встановлено на основі перевірки в офісі компанії відповідних документів та їх аналізу. Відповідь шахрайства лежала на поверхні, оскільки менеджери компанії не врахували деякі деталі.

Дивина: робота виконана, але не оплачена

Інспектори помітили, що записи на картках водіїв не збігалися з платіжними відомостями. Зокрема, у трьох водіїв на картках були записи про поїздки, за які… їм згодом не виплатили заробітну плату. Це і стало підказкою.

Окрім цього, додатковими доказами стали обставини, за яких було зареєстровано картки. Як показала перевірка, у всіх обговорюваних випадках картки реєструвалися після повного закінчення терміну дії попереднього водія.

Перевізник "погорів" на деталях

Таким чином, кожен із цих випадків свідчив про повну заміну водія, коли одна картка була виведена з системи, а інша негайно зареєстрована. Ось такою була схема підтасування режиму роботи та відпочинку водіїв.

При цьому не було зафіксовано випадків подвійного керування, коли дві картки реєструвалися одночасно, себто водії одночасно їхали на різних машинах. Це мало б бути на практиці в законних умовах роботи водіїв в одночасних рейсах.

Зловмисник відбрехатися не зміг

Усі ці докази мали бездоганний характер. Перевізника також попросили надати пояснення, зокрема щодо питання нарахування заробітної плати.

Отож менеджери компанії викручувалися, як тільки могли. Так за одним епізодом пояснено, що картка належить водієві-пенсіонеру, який отримує зарплату лише за необхідності.

Друга картка нібито належала самозайнятому водієві, який вирішив розрахуватися за відповідні поїздки пізніше для цілей оподаткування. Третя картка, як стверджувалося, належить водієві, який також виконує зовсім інші обов'язки для компанії та розраховується з нею за витрати на водіння.

Скільки коштує підміна карток

Комісія з питань транспорту (Transportstyrelsen) відхилила всі ці пояснення, визнала докази цілком достатніми та вирішила накласти максимальний штраф.

Для компанії з річним оборотом понад 80 мільйонів крон, тобто 4 431 600 доларів (3 813 470 євро), виписали штраф на 800 000 крон, що в конвертації буде 3 543 800 грн (85 060 доларів чи 73 250 євро).