Збій тахографа через РЕБ: інструкція, як уникнути штрафу

Вони зазначають, що останнім часом у країнах Європи наші автоперевізники отримують величезні штрафи через збої смарт-тахографів в час роботи систем РЕБ (радіоелектронної боротьби). Про це йдеться на ФБ-сторінці компанії.

Під дією зовнішніх радіосигналів тахографи починають працювати в спотвореному режимі, показуючи нереальну дату (часто 10.03.2028). В такі моменти вони не сприймають картку водія і фіксують рух як їзду без карти.

Читайте також Що робити водію, якщо тахограф "збився" в тривогу

На контролі це виглядає як маніпуляція, за що водіям, скажімо в Польщі, виписують штрафи до 5 000 злотих. Щоб цього уникнути, для водіїв розроблено чіткий алгоритм дій, який подаємо без змін.



АЛГОРИТМ ДІЙ ВОДІЯ

при оголошенні тривоги та впливі РЕБ на смарт-тахограф

1. Оголосили тривогу / працює РЕБ, авто зі смарт-тахографом у зоні РЕБ.

Якщо є можливість і це безпечно – зупинись (паркінг, АЗС, кишеня, узбіччя за ПДР).

2. Зроби роздруківку з тахографа

На звороті обов’язково РУЧКОЮ напиши:

фактичну дату й час (по телефону/годиннику);

місце (країна, дорога, км, найближчий населений пункт); показник одометра;

•текст типу: “Оголошена тривога, працює РЕБ. Автомобіль зі смарт-тахографом потрапив під вплив РЕБ. Можливий збій дати/року та запису карти водія”.

підпис, прізвище.

Читайте також Як маніпулюють з картками тахографа у Швеції та який штраф

3. Перевір дату й рік на тахографі

Якщо бачиш, наприклад, 10.03.2028 (10 березня 2028 року) – це типовий збій під РЕБ в Україні.

4. Дочекайся закінчення тривоги

Не перезапускай нічого, поки триває тривога / працює РЕБ.

Чекай офіційного відбою (додаток, радіо, повідомлення диспетчера).

5. Після відбою тривоги – перезапусти тахограф:

вимкни запалювання;

зніми мінусову клему з акумулятора на 2–3 хвилини;

під’єднай клему назад, увімкни запалювання, дай тахографу повністю завантажитись.

Читайте також У Європі нестача водіїв: беруть дітей та жінок

6. Переконайся, що дата й рік відновилися:

на тахографі вже має бути реальна дата (а не 10.03.2028);

перевір, чи немає помилок, чи готовий приймати картку.

7. Зроби ДРУГУ роздруківку.

На звороті напиши:

що після закінчення тривоги знята клема АКБ, тахограф перезапущено;

дата/рік відновилися (вказати які);

одометр;

підпис, прізвище.

Читайте також В Україні на вантажівки почали встановлювати тахографи SMART 2

8. Встав картку водія

• переконайся, що тахограф її побачив (піктограма карти, без помилок);

• тільки після цього продовжуй рух.

9. Пам’ятай:

якщо не зробити роздруківки, не описати ситуацію та не перезапустити тахограф після РЕБ, то він може не фіксувати картку, і при контролі в Європі буде розбіжність кілометражу, а це ризик штрафу у 5 000 злотих, тобто в конвертації 56 700 грн.