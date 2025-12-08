Збій тахографа через РЕБ: інструкція, як уникнути штрафу

ФОТО: Колаж Авто24|
У зоні дії РЕБ тахограф реагує на зовнішні сигнали наче дрон і його програма летить шкереберть
Вони зазначають, що останнім часом у країнах Європи наші автоперевізники отримують величезні штрафи через збої смарт-тахографів в час роботи систем РЕБ (радіоелектронної боротьби). Про це йдеться на ФБ-сторінці компанії.
Під дією зовнішніх радіосигналів тахографи починають працювати в спотвореному режимі, показуючи нереальну дату (часто 10.03.2028). В такі моменти вони не сприймають картку водія і фіксують рух як їзду без карти.
На контролі це виглядає як маніпуляція, за що водіям, скажімо в Польщі, виписують штрафи до 5 000 злотих. Щоб цього уникнути, для водіїв розроблено чіткий алгоритм дій, який подаємо без змін.
АЛГОРИТМ ДІЙ ВОДІЯ
при оголошенні тривоги та впливі РЕБ на смарт-тахограф
1. Оголосили тривогу / працює РЕБ, авто зі смарт-тахографом у зоні РЕБ.
Якщо є можливість і це безпечно – зупинись (паркінг, АЗС, кишеня, узбіччя за ПДР).
2. Зроби роздруківку з тахографа
На звороті обов’язково РУЧКОЮ напиши:
- фактичну дату й час (по телефону/годиннику);
- місце (країна, дорога, км, найближчий населений пункт); показник одометра;
- •текст типу: “Оголошена тривога, працює РЕБ. Автомобіль зі смарт-тахографом потрапив під вплив РЕБ. Можливий збій дати/року та запису карти водія”.
- підпис, прізвище.
3. Перевір дату й рік на тахографі
Якщо бачиш, наприклад, 10.03.2028 (10 березня 2028 року) – це типовий збій під РЕБ в Україні.
4. Дочекайся закінчення тривоги
Не перезапускай нічого, поки триває тривога / працює РЕБ.
Чекай офіційного відбою (додаток, радіо, повідомлення диспетчера).
5. Після відбою тривоги – перезапусти тахограф:
- вимкни запалювання;
- зніми мінусову клему з акумулятора на 2–3 хвилини;
- під’єднай клему назад, увімкни запалювання, дай тахографу повністю завантажитись.
6. Переконайся, що дата й рік відновилися:
- на тахографі вже має бути реальна дата (а не 10.03.2028);
- перевір, чи немає помилок, чи готовий приймати картку.
7. Зроби ДРУГУ роздруківку.
На звороті напиши:
- що після закінчення тривоги знята клема АКБ, тахограф перезапущено;
- дата/рік відновилися (вказати які);
- одометр;
- підпис, прізвище.
8. Встав картку водія
• переконайся, що тахограф її побачив (піктограма карти, без помилок);
• тільки після цього продовжуй рух.
9. Пам’ятай:
якщо не зробити роздруківки, не описати ситуацію та не перезапустити тахограф після РЕБ, то він може не фіксувати картку, і при контролі в Європі буде розбіжність кілометражу, а це ризик штрафу у 5 000 злотих, тобто в конвертації 56 700 грн.