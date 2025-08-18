Сборная Украины по футболу получила яркий фирменный автобус: фото, видео

Пассажирская машина туристического класса поступила в УАФ в специально разработанной ливрее, отражающей дух Украины. За дизайнерским оформлением едва угадываются черты флагманской модели турецкого автопроизводителя Temsa HD12 C12.

Как сообщает пресс-служба УАФ, такое дизайнерское оформление является отражением нашей истории и гордости за свою страну. На бортах нанесены аппликационные наклейки в виде национального флага.

Графическую модель с обеих сторон автобуса дополняет казак Сирко – образ, олицетворяющий силу, характер и нашу непоколебимую веру в победу. А также лозунг: Украина превыше всего!

Салон на полсотни мест (49+1+1) является образцом современных стандартов комфорта. Во-первых, здесь большие панорамные окна. Аппликационные наклейки на бортах и стеклах будто закрывают обзор, но это не так – они прозрачные. Изнутри через такую пленку хорошо видно все за окном, а с улицы – скрыто все, что делается в салоне.

Фото пресс-службы УАФ

При этом такая технология нанесения аппликационного оформления хорошо затеняет салон от солнечных лучей, что также добавляет комфорта.

Во-вторых, удобные эргономичные сиденья с регулируемой спинкой, подлокотниками и подставкой для ног, что удобно будет членам команды во время длительных поездок.

Есть и третий фактор привлекательности – современная система климат-контроля создает идеальную температуру в любое время года. Добавьте сюда хорошую шумоизоляцию – в салон не долетает ни шорох шин по асфальту, ни работа двигателя.

Кстати, в кормовой моторной нише стоит дизельный 6-цилиндровый турбированный двигатель DAF Paccar на 408 или 416 л.с. с механической 6-ступенчатой КПП. В любом исполнении он относится к экологическому формату Евро-6. Коробка передач – механическая ZF 6-ступенчатая.

Фото пресс-службы УАФ

Имея колесную полную массу 18 тонн и большую парусность от высоты в 3,65 метра, этот 12-метровый автобус считается экономичным в стоимости владения. При таких размерах и весе он потребляет 24 литра солярки на 100 км пробега.

Из короткого сообщения УАФ становится известно, что появление такой пассажирской машины у национальной команды произошло благодаря партнерам национальной сборной - AWT "Бавария", WhiteBIT, ADIDAS и VBET, которые такой инвестицией сделали достойный вклад в развитие украинского футбола.