Збірна України з футболу отримала яскравий фірмовий автобус: фото, відео

Пасажирська машина туристичного класу надійшла до УАФ в спеціально розробленій лівреї, що відображає дух України. За дизайнерським оформленням ледь вгадуються риси флагманської моделі турецького автовиробника Temsa HD12 C12.

Як повідомляє пресслужба УАФ, таке дизайнерське оформлення є відображенням нашої історії та гордості за свою країну. На бортах нанесено аплікаційні наліпки у вигляді національного прапора.

Читайте також Чернігівський "Еталон" показав перший електричний автобус

Графічну модель з обох сторін автобуса доповнює козак Сірко — образ, що уособлює силу, характер і нашу непохитну віру в перемогу. А також гасло: Україна понад усе!

Салон на півсотні місць (49+1+1) є зразком сучасних стандартів комфорту. По-перше, тут великі панорамні вікна. Аплікаційні наліпки на бортах та склі ніби закривають огляд, але це не так – вони прозорі. Зсередини через таку плівку добре видно усе за вікном, а з вулиці – приховано все, що робиться в салоні.

Фото пресслужби УАФ

При цьому така технологія нанесення аплікаційного оформлення добре затіняє салон від сонячних променів, що також додає комфорту.

По-друге, зручні ергономічні сидіння з регульованою спинкою, підлокітниками та підставкою для ніг, що зручно буде членам команди під час тривалих поїздок.

Читайте також Що показали українські виробники на виставці КомунТех/ДорТехЕкспо: репортаж

Є й третій фактор привабливості – сучасна система клімат-контролю створює ідеальну температуру у будь-яку пору року. Додайте сюди добру шумоізоляцію – в салон не долітає ні шурхіт шин по асфальту, ні робота двигуна.

До речі, в кормовій моторній ніші зазвичай стоїть дизельний 6-циліндровий турбований двигун DAF Paccar на 408 чи 416 к.с. з механічною 6-ступеневою КПП. У будь-якому виконанні він належить до екологічного формату Євро-6. Коробка передач – механічна ZF 6-ступенева.

Фото пресслужби УАФ

Маючи колісну повну масу 18 тонн та велику парусність від висоти у 3,65 метра, цей 12-метровий автобус вважається економічним у вартості володіння. При таких розмірах та вазі він споживає 24 літри солярки на 100 км пробігу.

Читайте також Німецькі автобуси Mercedes-Benz ходитимуть в Ужгороді

З короткого повідомлення УАФ стає відомо, що поява такої пасажирської машини у національної команди сталася завдяки партнерам національної збірної — AWT "Баварія", WhiteBIT, ADIDAS та VBET, які такою інвестицією зробили гідний внесок у розвиток українського футболу.