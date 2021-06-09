Трансляция презентации начнется в 20:30 по киевскому времени.

Land Cruiser поколения LC200 существует уже около 14 лет, поэтому настало время “Тойоте” обновить свой флагманский внедорожник. Долгожданная премьера LC300 состоится сегодня.

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Ближний Восток, очевидно, является главным целевым рынком для Land Cruiser, поскольку презентация состоится на канале Toyota Middle East, который ранее показывал нам отдельные детали внедорожника. Впрочем, Toyota не удалось удержать свою новинку в тайне и еще до появления официальных тизеров, шпионы раскрыли внешний вид машины и даже интерьер. Более того, даже технические спецификации и комплектации нового “Крузера” были обнародованы в Сети.

В этом году Land Cruiser празднует свою 70-ю годовщину и для модели произошли значительные изменения, включая переход на платформу TNGA-F. По предварительным данным у Land Cruiser 300 не будет мотора V8, на смену которым придут 3,5-литровый бензиновый турбомомтор V6 и 3,3-литровый дизельный V6. Первый будет иметь отдачу около 410 лошадиных сил и 650 ньютон-метров, а второй – около 302 сил и 700 ньютон-метров. Оба мотора будут сочетаться с 10-скоростной автоматической трансмиссией с приводом на обе оси.

Как известно из утечек, новый Land Cruiser будет длиной чуть меньше пяти метров, а колесная база составит 2850 миллиметров. Также известно, что для внедорожника подготовили версию GR Sport.

Всю эту шпионскую информацию мы сможем подтвердить или опровергнуть уже сегодня с премьерой нового поколения Land Cruiser, прямая трансляция начнется в 20:30 по Киеву.