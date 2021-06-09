Трансляція презентації розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Land Cruiser покоління LC200 існує вже близько 14 років, тому настав час “Тойоті” оновити свій флагманський позашляховик. Довгоочікувана прем’єра LC300 відбудеться сьогодні.

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Близький Схід, очевидно, є головним цільовим ринком для Land Cruiser, оскільки презентація відбудеться на каналі Toyota Middle East, який раніше показував нам окремі деталі позашляховика. Втім, Toyota не вдалось утримати свою новинку в таємниці й ще до появи офіційних тізерів, шпигуни розкрили зовнішній вигляд машини та навіть інтер’єр. Щобільше, навіть технічні специфікації та комплектації нового “Крузера” були оприлюднені в Мережі.

Цього року Land Cruiser святкує свою 70-ту річницю і для моделі відбулися значні зміни, включаючи перехід на платформу TNGA-F. За попередніми даними у Land Cruiser 300 не буде мотора V8, на зміну яким прийдуть 3,5-літровий бензиновий турбомомтор V6 та 3,3-літровий дизельний V6. Перший матиме віддачу близько 410 кінських сил 650 ньютон-метрів, а другий – близько 302 сил і 700 ньютон-метрів. Обидва мотори поєднуватимуться з 10-швидкісною автоматичною трансмісією з приводом на обидві осі.

Як відомо з витоків, новий Land Cruiser буде довжиною трохи менше п’яти метрів, а колісна база становитиме 2850 міліметрів. Також відомо, що для позашляховика підготували версію GR Sport.

Усю цю шпигунську інформацію ми зможемо підтвердити чи спростувати вже сьогодні з прем’єрою нового покоління Land Cruiser, пряма трансляція розпочнеться о 20:30 за Києвом.