Производители электронных гаджетов попытались закрыть одну из извечных проблем автомобилистов всех времен и народов: двигатель не заводится из-за неожиданно севшей АКБ. На рынке аксессуаров сейчас можно найти бустер (jump-starter) на любой вкус. Но какой именно выбирать?

По статистике, которую ведут службы ассистанса европейских стран, первая причина отказа автомобиля зимой – севший или полностью "умерший" аккумулятор.

На самом деле, это очень несправедливая история: комфортабельный, совершенный, сложный, насыщенный механикой и электроникой автомобиль не может выполнять свою функцию из-за примитивного источника тока – фактически свинцово-кислотной батарейки. Поэтому многие пользователи обрадовались, когда в продаже появились бустеры (джамп-стартеры), призванные помочь штатному аккумулятору завести машину.

Бустер (джамп-стартер) в разы меньше штатной батареи машины, так что возможности его ограничены. К примеру, некоторые модели беспомощны при сильно посаженной штатной АКБ.

Читайте также: Как открыть машину, когда села АКБ

Что такое бустер

Это компактный аккумулятор для запуска двигателя в условиях, когда штатная батарея автомобиля по какой-либо причине не обеспечивает нужный ток. Внутри такого пускателя – маленькая литий-ионная батарея небольшой емкости. Она имеет в разы меньший запас энергии по сравнению со штатной АКБ, но и обещает всего две-три коротких (обычно по 3 – 5 секунд) попытки запуска двигателя. Подразумевается, что двигатель исправен и проблема старта – только в подсевшем аккумуляторе машины.

Что может пускач

По своей задумке большинство таких пускачей должно лишь помочь посаженной штатной батарее несколько раз провернуть стартер. То есть при глубоком разряде родной АКБ рядовой джамп-стартер бессилен. Но есть по-настоящему мощные (и очень дорогие) бустеры, запускающие мотор вообще без аккумулятора под капотом.

Большинство бустеров имеют богатую комплектацию, но при выборе учитывайте прежде всего реальность заявленных характеристик.

Какие характеристики важны

Ключевой параметр – пусковой ток (не путать с пиковым). Он характеризует мощность, с которой бустер будет вращать коленвал промороженного двигателя. Очень часто производитель указывает на коробке слишком оптимистичные цифры: 600 А, 800 А, 1000 А… В принципе, устройства с такими возможностями тоже существуют, но они стоят как минимум вдвое дороже рядового китайского пускача. Между тем для запуска типичного бензинового мотора объемом до 2,0 л на украинском морозе достаточно тока 200 ампер.

Читайте также: Powerbank к автомобилю: для чего нужен бустер

Со вторым важным параметром – энергоемкостью бустера – еще сложнее. Эта цифра показывает запас энергии в пускаче, то есть продолжительность проворачивания стартера и количество попыток запуска. Ее можно определить по нескольким методикам, и производитель обычно не указывает, какой именно он пользовался. В теории среднестатистическому джамп-стартеру достаточно 10 – 15 ампер-часов, замеренных при разряде током в 1 ампер. Главное, чтобы заявленные производителем цифры были реальными – а это бывает далеко не всегда.

Непосредственно для запуска двигателя бустер используется, к счастью, не часто. Но пригодятся другие функции этого фактически большого повер-банка.

Дополнительные функции бустеров

Почти каждый бустер-пускатель имеет дополнительные возможности, похожие на функционал повер-банка для смартфонов. Мы укажем на наш взгляд наиболее интересные:

Встроенный LED-фонарь;

Зарядка для ноутбука (комплект переходников);

Возможность зарядки батарейки бустера от гнезда подкуривателя;

Гнездо формата розетки покурителя на самом бустере – для питания от него автомобильных гаджетов.

Несколько советов

Бустер должен быть теплым . Перед запуском мотора отогрейте его хотя бы под одеждой, ведь промороженная литий-ионная батарейка нужного тока не выдаст.

. Перед запуском мотора отогрейте его хотя бы под одеждой, ведь промороженная литий-ионная батарейка нужного тока не выдаст. Для успешного запуска двигателя при подключенной штатной батарее важна пауза, которую нужно дать после подключения клемм бустера до момента включения стартера. Найдите эту цифру в мануале пускателя, часто она составляет 3 – 5 секунд.

при подключенной штатной батарее важна пауза, которую нужно дать после подключения клемм бустера до момента включения стартера. Найдите эту цифру в мануале пускателя, часто она составляет 3 – 5 секунд. Если есть помощник, поручите ему крепко прижать крокодилы бустера к клемме аккумулятора (“плюс”) и к массе машины (“минус”). Ведь нередко эти зажимы у бустеров недостаточно качественные, и из-за плохого контакта в этих точках будет зря теряться энергия.

Из-за компактности корпуса джамп-стартера розетки и разъемы для подключения периферии часто выносят на проводах. На деле это неудобно.

Рекомендация Авто 24

Выбирайте многофункциональный прибор. К счастью, помощь при старте бывает востребована нечасто, так что же зря возить с собой этот девайс? А функция, например, фонарика или зарядки для ноутбука пригодится гораздо чаще. Не забывайте только заряжать батарею после использования, чтобы бустер на время хранения оставался бустером с высокой степенью готовности.

Читайте также: Новые вопросы об АКБ: как ухаживать за аккумулятором