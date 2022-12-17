Виробники електронних гаджетів спробували закрити одну зі споконвічних проблем автомобілістів усіх часів і народів: двигун не заводиться через несподівано посаджену АКБ. На ринку аксесуарів нині можна вибрати бустер (jump-starter) на будь-який смак. Але який саме обирати?

За статистикою, яку ведуть служби асістансу європейських країн, перша причина відмови автомобіля взимку – акумулятор, який сів чи повністю “помер”.

Насправді, це дуже несправедлива історія: комфортабельний, досконалий, складний, насичений механікою та електронікою автомобіль не може виконувати свою функцію через примітивне джерело струму – свинцево-кислотну батарейку. Тому багато хто з користувачів зрадів, коли у продажу з’явилися бустери (джамп-стартери), покликані допомогти штатному акумулятору завести машину..

Бустер (він же джамп-стартер) в рази менше штатної батареї машини, тож можливості його обмежені. Наприклад, деякі моделі безпорадні при сильно посадженій штатній АКБ.

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Що таке бустер

Це компактний акумулятор для запуску двигуна в умовах, коли штатна батарея автомобіля з якоїсь причини не забезпечує потрібний струм. Всередині такого пускача – маленька літій-іонна батарейка невеликої ємності. Вона має в рази менший запас енергії у порівнянні зі штатною АКБ, але і обіцяє всього дві-три короткі спроби (зазвичай 3 – 5 секунд) запуску двигуна. Мається на увазі, що двигун справний і проблема старту – лише у підсівшому акумуляторі машини.

Що може бустер

За своєю задумкою більшість таких пускачів повинна лише допомогти посаджений штатній батареї кілька разів провернути стартер. Тобто при глибокому розряді рідної АКБ пересічний джамп-стартер безсилий. Але є по-справжньому потужні (і дуже дорогі) бустери, які запускають мотор взагалі без акумулятора під капотом.

Більшість бустерів мають багату комплектацію, але при виборі зважайте перш за все на реальність заявлених характеристик.

Які характеристики важливі

Ключовий параметр – пусковий струм (не плутати з піковим). Він характеризує потужність, з якою бустер буде обертати колінвал промороженого двигуна. Дуже часто виробник вказує на коробці надто оптимістичні цифри: 600 А, 800 А, 1000 А… В принципі, пристрої з такими можливостями теж існують, але вони коштують як мінімум удвічі дорожче за пересічний китайський пускач. Між тим, для запуску типового бензинового мотора об’ємом до 2,0 л на українському морозі достатньо струму 200 ампер.

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З другим важливим параметром – енергоємністю бустера – ще складніше. Ця цифра показує запас енергії в пускачі, тобто – тривалість провертання стартера та кількість спроб запуску. Її можна визначити за кількома методиками, і виробник не вказує, якою саме він користувався. В теорії середньостатистичному джамп-стартеру достатньо 10 – 15 ампер-годин, заміряних при розряді бустера струмом в 1 ампер. Головне, щоб заявлені виробником цифри були реальними – а це буває далеко не завжди.

Безпосередньо для запуску двигуна бустер використовується, на щастя, не часто. Але в нагоді стануть інші функції цього великого павербанка.

Додаткові функції бустерів

Майже кожен бустер-пускач має додаткові можливості, схожі на функціонал повер-банка для смартфонов. Ми вкажемо на наш погляд найбільш цікаві:

Вбудований LED-ліхтар;

Зарядка для ноутбука (комплект перехідників);

Можливість зарядки батарейки бустера від гнізда підкурювача;

Гніздо формату розетки підкурювача на самому бустері – для живлення від нього автомобільних гаджетів.

Кілька порад

Бустер має бути теплим . Відігрійте його хоча б під одягом, адже його проморожена літій-іонна батарейка потрібного току не видасть.

. Відігрійте його хоча б під одягом, адже його проморожена літій-іонна батарейка потрібного току не видасть. Для успішного запуску мотора при підключеній штатній батареї важлива пауза, яку треба дати після під’єднання клем бустера до моменту вмикання стартера. Знайдіть цю цифру у мануалі пускача, часто вона складає 3 – 5 секунд.

при підключеній штатній батареї важлива пауза, яку треба дати після під’єднання клем бустера до моменту вмикання стартера. Знайдіть цю цифру у мануалі пускача, часто вона складає 3 – 5 секунд. Якщо є помічник, доручіть йому міцно притиснути крокодили бустера до клеми акумулятора (“плюс”) та до “маси” машини “мінус”. Адже зазвичай ці затискувачі у бустерів недостатньо якісні, і через поганий контакт в цих точках буде даремно втрачатися енергія.

Через компактність корпусу джамп-стартера розетки та роз’єми для підключення периферії часто виносять на дротах. Насправді це незручно.

Рекомендація Авто 24

Обирайте багатофункціональний прилад. На щастя, допомога при старті буває затребувана нечасто, то чого ж даремно возити з собою цей девайс? А функція, наприклад, ліхтарика або зарядки для ноутбука стане в нагоді набагато частіше. Не забувайте тільки заряджати батарею після користування, щоб бустер на час зберігання таки залишався бустером з високим ступенем готовності.

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