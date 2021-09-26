Конец лета – начало осени для жителей небольших населенных пунктов отмечены особыми сюрпризами. В эту пору на дорогах можно неожиданно наткнуться на огромный сельхозагрегат, занявший собой обе полосы движения. "Авто24" разбирался, как правильно разминаться с этими чудовищами.

Передвигаясь с поля на поле, сельхозтехника – даже самая современная – развивает не более полусотни “кэмэ” максималки. Несмотря на это, последствия столкновений с тракторами, комбайнами и разного рода прицепными орудиями бывают очень тяжелые для автомобиля и его экипажа. Ведь сельхозтехнику никто не конструирует с учетом требований пассивной безопасности, и звездами EuroNCAP их никто не награждает.

Ради сохранения ресурса на большие расстояния тяжелую сельхозтехнику владельцы возят на трейлерах, но с поля на поле она едет своим ходом

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Более того, с разного рода фермерских агрегатов часто во все стороны торчат рабочие органы, которые могут проткнуть легковушки чуть ли не насквозь. Поэтому эксперты по безопасности движения выводят проблему столкновений с агромашинами, как говорится, отдельной строкой.

Как избежать столкновений с комбайном

Столкновения и другие катаклизмы с сельхозтехникой на дорогах общего пользования случаются из-за того, что тракторы и комбайны очень неторопливо двигаются там, где с точки зрения водителя машины логично ехать быстрее.

В принципе, любая сельхозтехника имеет все необходимое для движения по дорогам общего пользования, но против габаритов ничего не поделаешь

Вокруг этого и группируются все приемы безопасности:

Приближаясь на полном ходу к участку дороги с ограниченной видимостью, снижайте скорость: за холмом или поворотом вся дорога может быть перегорожена огромным свеклоуборочным комбайном.

Будьте готовы к тому, что тяжелая сельхозмашина вдруг замедлится и, окончательно преграждая две полосы, начнет сворачивать с дороги в месте, которое никому не придет в голову считать перекрестком.

Если есть признаки работы сельхозтехники на полях, имейте в виду, что на асфальте в этом районе может быть грязь, нанесенная колесами тракторов или комбайнов. А значит, дорога будет скользкой, особенно в типичную для осени влажную погоду.

Перед разъездом с негабаритным сельхозагрегатом или перед его обгоном контролируйте не только пространство для вашей машины, но и “зазор” между правой частью агрегата и обочиной. Потому что когда на правом крае дороги появится препятствие, механизатор может неожиданно для вас сместиться к противоположному краю – “на встречную”, перекрывая своим габаритом путь вашей машине.

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Наконец должны призвать водителей к выдержке в случае встречи с огромным агрегатом, который мешает вам ехать так, как хочется. Не спешите идти на обгон, не убедившись, что вам хватит ширины и длины гарантированно свободного участка. Наконец, не забывайте, что комбайны и тракторы с сеялками редко ездят на большие расстояния, и возможно, уже возле следующего поля тихоход сам освободит вам дорогу, свернув на поле.

Как ни странно, ночью разминуться с комбайном проще: благодаря огням его видно издалека плюс меньше транспорта, который мешает маневрам

Рекомендация Авто24

Узкие и извилистые дороги между селами полны потенциальных угроз не только из-за крупногабаритной сельхозтехники. Из-за удаленности от маршрутов патрулирования полицейских здесь немало смельчаков на мотоциклах без номеров и светотехники, нетрезвых джигитов на старых “копейках” и тракторов эпохи СССР со скирдами сена размером с депутатскую дачу на прицепе. Если присмотреться к провинциальной криминальной хронике, можно увидеть, что тяжелых ДТП “на селе" случается не меньше, чем на скоростных трассах. Поэтому, двигаясь по этим дорогам, даже если они имеют хорошее покрытие, надо всегда, независимо от сезона, быть готовым к неожиданностям.

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