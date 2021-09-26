Кінець літа – початок осені для мешканців невеликих населених пунктів відзначені особливими сюрпризами. В цю пору на шляхах можна зненацька натрапити на величезний сільгоспагрегат, який зайняв собою обидві смуги руху. "Авто24" розбирався, як правильно розминатися із цими чудовиськами.

Пересуваючись з поля на поле, сільгосптехніка, навіть найсучасніша, розвиває не більш як півсотні “кеме” максималки. Попри це, наслідки зіткнень з тракторами, комбайнами та різного роду причіпним знаряддям бувають дуже важкими для автомобіля та його екіпажу. Адже сільгосптехніку ніхто не конструює з урахуванням вимог пасивної безпеки, і зірки EuroNCAP для них не передбачені.

Заради збереження ресурсу на великі відстані важку сільгосптехніку власники возять на трейлерах, але з поля на поле вона їде своїм ходом

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На додаток, з різного роду фермерських агрегатів часто на всі боки стирчать робочі органи, які можуть проштрикнути легковика мало не наскрізь. Тому експерти з безпеки руху виводять проблему зіткнень з агромашинами, як то кажуть, окремим рядком.

Як уникнути зіткнень з комбайном

Зіткнення та інші катаклізми з сільгосптехнікою на дорогах загального користування трапляються через те, що трактори та комбайни дуже неквапливо рухаються там, де з точки зору водія автівки логічно їхати швидше.

В принципі, будь-яка сучасна сільгосптехніка має все необхідне для руху дорогами загального користування, але проти габаритів нічого не вдієш

Навколо цього і групуються всі прийоми безпеки.

Наближаючись на повному ходу до ділянки дороги з обмеженою видимістю, знижуйте швидкість: за пагорбом або поворотом уся дорога може бути перегороджена величезним комбайном.

Будьте готові до того, що важка сільгоспмашина раптом уповільниться і, остаточно перегороджуючи дві смуги, почне звертати з дороги у місці, яке нікому не прийде в голову вважати перехрестям.

Якщо є ознаки роботи сільгосптехніки на ланах, майте на увазі, що на асфальті в цьому районі може бути багнюка, нанесена колесами тракторів чи комбайнів. А значить, дорога буде слизькою, особливо у типову для осені вологу погоду.

Перед роз’їздом з негабаритним сільгоспагрегатом або перед його обгоном контролюйте не лише простір для вашої машини, а й проріз”між правою частиною агрегату й узбіччям. Тому що коли на правому краї дороги з’явиться перешкода, механізатор може несподівано для вас зміститися до протилежного краю - “на зустрічну”, перекриваючи своїм габаритом шлях вашій машині.

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Насамкінець маємо закликати водіїв до витримки у випадку зустрічі з величезним агрегатом, який заважає вам їхати так, як хочеться. Не поспішайте йти на обгін, не переконавшись, що вам вистачить ширини та довжини гарантовано вільної ділянки. Нарешті, не забувайте, що комбайни й трактори з сівалками нечасто їздять на великі відстані, і можливо, вже біля наступного поля тихохід сам звільнить вам дорогу, звернувши на поле.

Як не дивно, вночі розминутися з комбайном простіше: завдяки вогням його видно здалеку плюс менше транспорту, який заважає маневрам

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Вузькі та звивисті шляхи між селами повні потенційних загроз не лише через великогабаритну сільгосптехніку. Через віддаленість від маршрутів патрулювання поліціянтів тут чимало відчайдухів на мотоциклах без номерів та світлотехніки, нетверезих водіїв на старих копійках та тракторів епохи СРСР зі скиртами сіна розміром з депутатську дачу на причепі. Якщо придивитися до провінційної кримінальної хроніки, можна побачити, що тяжких ДТП “на селі” трапляється не менше, аніж на швидкісних трасах. Тож рухаючись по цих дорогах, навіть якщо вони мають гарне покриття, треба завжди, незалежно від сезону, бути готовим до несподіванок.

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