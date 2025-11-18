Сельская громада обеспечила соцработников электрическими трициклами

Современные электрические трехколесные скутеры Меджибожский поселковый совет приобрел совместно с Центром предоставления социальных услуг. Об этом говорится на ФБ-странице органа власти и поселкового головы Александра Ткача.

Создание такого автопарка должно повысить скорость и качество обслуживания уязвимых категорий населения.

Читайте также Почтальоны вместо велосипедов оседлают грузовые мотороллеры

Патронатная служба становится мобильной

В первую очередь помощь патронатной службы ожидают одинокие пожилые люди, количество которых постоянно растет, лица с инвалидностью и те, кто нуждается в поддержке дома.

"Именно благодаря ежедневной, часто незаметной, но невероятно важной работе работников социальной работы наши одинокие пожилые люди и люди с инвалидностью получают поддержку вовремя и качественно. Сегодня мы сделали еще один шаг для того, чтобы условия их работы стали лучше, а помощь - оперативнее", – отметил председатель громады.

Социальная сфера является одним из ключевых приоритетов общины и мобильность ее работников должна быть надлежащая. Фото: Меджибожский сельсовет

Велосипед со статусом скутера

Выбор на такой транспорт нельзя назвать случайным, поскольку электрические трициклы экологические, экономические и удобные. Однако главное их преимущество в том, что они позволяют значительно быстрее передвигаться между населенными пунктами, оперативнее реагировать на вызовы и уменьшить физическую нагрузку на работников.

Читайте также Трехколесные электрокары завоевывают мир: обзор рынка

По фото видно, что это трехколесные электрические скутеры Ferma Rider 2000W. Они относятся к классу универсальных трициклов, которые из пассажирской версии можно легко трансформировать в грузовые и наоборот.

Для ежедневных поездок

Электроскутер для ежедневной и практически всесезонной работы показывает хорошие ходовые возможности, как по дороге с твердым покрытием, так и по пересеченной местности. Среди главных преимуществ – сочетание высокой грузоподъемности, устойчивости и полной автономности.

С таким мотопарком половину района можно взять на обслуживание. Фото: Меджибожский сельсовет

Он имеет два посадочных места, поэтому при необходимости может работать в режиме социального бесплатного такси, которым до сельской амбулатории можно доставить пожилого человека.

Читайте также Трициклы Polaris Slingshot 2024 получили новые цвета, более громкий звук и более высокую цену

Заднее сиденье складное. Одним движением оно превращается в открытую грузовую платформу.

На несколько дней заряда батареи хватит

Привод для скутера дает мощный электродвигатель 35H, 2000 Вт, 72 В, установлен на заднюю ось с дифференциалом. Это обеспечивает мягкие повороты, надежную устойчивость на склонах и уверенный разгон даже с полной загрузкой.

Главное, не нужно теперь пешком теперь преодолевать километры или крутить педали велосипеда. Фото: Меджибожский сельсовет

Батарея 72 В 25 А на полном заряде обеспечивает пробег 60–70 км, но это не постоянная величина, все зависит от дорожных условий и нагрузки

Главное, что такое транспортное средство не нуждается в водительском удостоверении "мотоциклетных" категорий, потому что порог его мощности не превышает 3 кВт. Также ему не требуется регистрация для получения номерного знака.