Сільська громада забезпечила соцпрацівників електричними трициклами

Сучасні електричні триколісні скутери Меджибізька селищна рада придбала спільно з Центром надання соціальних послуг. Про це йдеться на ФБ-сторінці органу влади та селищного голови Олександра Ткача.

Створення такого автопарку має підвищити швидкість та якість обслуговування вразливих категорій населення.

Патронатна служба стає мобільною

В першу чергу допомогу патронатної служби очікують одинокі літні люди, кількість яких постійно зростає, особи з інвалідністю та ті, хто потребує підтримки вдома.

"Саме завдяки щоденній, часто непомітній, але неймовірно важливій праці працівників соціальної роботи наші одинокі літні люди та люди з інвалідністю отримують підтримку вчасно та якісно. Сьогодні ми зробили ще один крок для того, щоб умови їхньої роботи стали кращими, а допомога — оперативнішою", – зазначив голова громади.

Соціальна сфера є одним із ключових пріоритетів громади й мобільність її працівників має бути належна. Фото: Меджибізька сільрада

Велосипед зі статусом скутера

Вибір на такий транспорт не можна назвати випадковим, оскільки електричні трицикли екологічні, економічні й зручні. Однак головна їх перевага в тому, що вони дають змогу значно швидше пересуватися між населеними пунктами, оперативніше реагувати на виклики та зменшити фізичне навантаження на працівників.

З фото видно, що це триколісні електричні скутери Ferma Rider 2000W. Вони належать до класу універсальних трициклів, які з пасажирської версії можна легко трансформувати у вантажні та навпаки.

Для щоденних поїздок

Електроскутер для щоденної та практично всесезонної роботи показує гарні ходові можливості, як по дорозі з твердим покриттям, так і по пересічній місцевості. З-поміж головних переваг — поєднання високої вантажності, стійкості та повної автономності.

З таким мотопарком половину району можна взяти на обслуговування. Фото: Меджибізька сільрада

Він має два посадкових місця, отож при необхідності може працювати в режимі соціального безплатного таксі, яким до сільської амбулаторії можна доставити літню людину.

Заднє сидіння складане. Одним рухом воно перетворюється на відкриту вантажну платформу.

На кілька днів заряду батареї вистачить

Привід для скутера дає потужний електродвигун 35H, 2000 Вт, 72 В, встановлений на задню вісь із диференціалом. Це забезпечує м'які повороти, надійну стійкість на схилах і впевнений розгін навіть із повним завантаженням.

Головне, не потрібно тепер пішки тепер долати кілометри чи крутити педалі велосипеда. Фото: Меджибізька сільрада

Батарея 72 В 25 А на повному заряді забезпечує пробіг 60–70 км, але це не стала величина, все залежить від дорожніх умов та навантаження

Головне, що такий транспортний засіб не потребує водійського посвідчення "мотоциклетних" категорій, бо поріг його потужності не перевищує 3 кВт. Також йому не потрібна реєстрація для отримання номерного знака.