Родителям выставили немалый счет за творчество юной художницы.

Если вы думаете, что семилетний ребенок достаточно взрослый, чтобы понимать, что портить чужое имущество – это не хорошо, вы плохо знаете детей. Маленькая художница из Германии доказала, что дети имеют собственный взгляд на “красивое” и “некрасивое”.

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В течение недели в конце апреля полиция Цвикау проводила расследование, пытаясь найти ответственного за граффити на машинах, нацарапанные острым предметом. В конце концов оказалось, что вандализмом занималась милая семилетняя девочка. С помощью камня она “украшала” машины снежинками. Хотя и без злых намерений, девочка причинила убытки, оцененные в 30 000 евро.

Фото: поцарапанные авто / Autoevolution

Разговаривая с полицией, девочка сразу призналась в содеянном и сказала, что не знала, что то, что она делает, может повредить транспортные средства.

В конце прошлого года подобная история произошла в Китае: трехлетняя девочка камнем “расписала” 10 новых автомобилей Audi в дилерском центре, пока ее родители общались с менеджером.

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