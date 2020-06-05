Батькам виставили чималий рахунок за творчість юної художниці.

Якщо ви гадаєте, що семирічна дитина достатньо доросла, аби розуміти, що шкодити чуже майно – це не добре, ви погано знаєте дітей. Маленька художниця з Німеччини довела, що дітлахи мають власний погляд на “гарне” і “негарне”.

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Протягом тижні у кінці квітня поліція Цвікау проводила розслідування, намагаючись знайти відповідального за граффіті на машинах, надряпані гострим предметом. Врешті з’ясувалось, що вандалізмом займалась мила семирічна дівчинка. За допомогою каменя вона “прикрашала” машини сніжинками. Хоча й без лихих намірів, дівчинка заподіяла збитки, оцінені в 30 000 євро.

Фото: подряпані авто / Autoevolution

Розмовляючи з поліцією, дівчинка одразу зізналась у скоєному і сказала, що не знала, що те, що вона робить, може пошкодити транспортні засоби.

Наприкінці минулого року подібна історія трапилась у Китаї: трирічна дівчинка каменем “розписала” 10 нових автомобілів Audi у дилерському центрі, поки її батьки спілкувались з менеджером.

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