Северная объездная возле Ровно вскоре будет открыта

Строительство Северной объездной дороги возле Ровне вышло на завершающий этап. Уже открыто движение на кольцевой развязке, асфальтирование планируют завершить до конца года.
ФОТО: Автострада|

Кольцевая развязка уже введена в эксплуатацию - пробок будет меньше

18 декабря
По сообщению пресс-службы компании Autostrada, строители завершили ключевые работы на эстакаде и путепроводе через железную дорогу.

В частности, специалисты забетонировали откосы, отремонтировали деформационные швы и подпорные стены из габионов.

Когда Ровно избавится от транзита

Асфальтирование объездной дороги планируют завершить до конца этого года, а полный комплекс работ – в первом квартале 2026 года.

До начала полномасштабного вторжения через Ровно ежедневно проезжало почти 14 тысяч транзитных автомобилей, что превращало город в перегруженный транспортный коридор с постоянными пробками и неудобствами для жителей.

Современная автодорога призвана разгрузить Ровно от транзитных машин. Фото: Автострада

Куда транспорт пойдет по объездной

Северная объездная дорога позволит перенаправить транзитный транспорт за пределы города - в направлениях Киева, Луцка, а также к международным пунктам пропуска с Польшей: "Устилуг – Зосин" и "Ягодин – Дорогуск".

Строительство объекта началось еще в 2019 году, однако из-за войны работы были приостановлены, проект рисковал стать долгостроем.

Кто получил подряд

В конце августа 2025 года по результатам тендера подрядчиком стала компания Autostrada, которая сразу возобновила строительные работы.

Сейчас работы ведутся параллельно на двух участках:

  • возведение новой 6-километровой дороги в село Хотин;
  • реконструкция 4-километрового участка автодороги от Хотина до ЧАО "Ривнеазот".

На новой дороге в село Хотин выполняют:

  • обустройство систем дренажа и водоотвода;
  • монтаж системы освещения;
  • устройство слоев дорожной одежды.

До полного завершения работ осталось не более трех месяцев. Фото: Автострада

На участке реконструкции автодороги от Хотина до ЧАО "Ровноазот" проводят:

  • установку бортового камня;
  • обустройство систем дренажа и водоотвода;
  • монтаж системы освещения;
  • устройство слоев дорожной одежды.

      Какой потенциал привлекли

      На объекте работает более 200 работников, 150+ единиц техники, а также собственные производственные мощности компании и служба многоуровневой системы контроля качества на каждом этапе.

      Такой подход обеспечивает стабильное, оперативное и качественное выполнение работ.

