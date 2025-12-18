Северная объездная возле Ровно вскоре будет открыта

По сообщению пресс-службы компании Autostrada, строители завершили ключевые работы на эстакаде и путепроводе через железную дорогу.

В частности, специалисты забетонировали откосы, отремонтировали деформационные швы и подпорные стены из габионов.

Когда Ровно избавится от транзита

Асфальтирование объездной дороги планируют завершить до конца этого года, а полный комплекс работ – в первом квартале 2026 года.

До начала полномасштабного вторжения через Ровно ежедневно проезжало почти 14 тысяч транзитных автомобилей, что превращало город в перегруженный транспортный коридор с постоянными пробками и неудобствами для жителей.

Современная автодорога призвана разгрузить Ровно от транзитных машин. Фото: Автострада

Куда транспорт пойдет по объездной

Северная объездная дорога позволит перенаправить транзитный транспорт за пределы города - в направлениях Киева, Луцка, а также к международным пунктам пропуска с Польшей: "Устилуг – Зосин" и "Ягодин – Дорогуск".

Строительство объекта началось еще в 2019 году, однако из-за войны работы были приостановлены, проект рисковал стать долгостроем.

Кто получил подряд

В конце августа 2025 года по результатам тендера подрядчиком стала компания Autostrada, которая сразу возобновила строительные работы.

Сейчас работы ведутся параллельно на двух участках:

возведение новой 6-километровой дороги в село Хотин;

реконструкция 4-километрового участка автодороги от Хотина до ЧАО "Ривнеазот".

На новой дороге в село Хотин выполняют:

обустройство систем дренажа и водоотвода;

монтаж системы освещения;

устройство слоев дорожной одежды.

До полного завершения работ осталось не более трех месяцев. Фото: Автострада

На участке реконструкции автодороги от Хотина до ЧАО "Ровноазот" проводят:

установку бортового камня;

обустройство систем дренажа и водоотвода;

монтаж системы освещения;

устройство слоев дорожной одежды.

Какой потенциал привлекли

На объекте работает более 200 работников, 150+ единиц техники, а также собственные производственные мощности компании и служба многоуровневой системы контроля качества на каждом этапе.

Такой подход обеспечивает стабильное, оперативное и качественное выполнение работ.