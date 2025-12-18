Северная объездная возле Ровно вскоре будет открыта

ФОТО: Автострада|
Кольцевая развязка уже введена в эксплуатацию - пробок будет меньше
По сообщению пресс-службы компании Autostrada, строители завершили ключевые работы на эстакаде и путепроводе через железную дорогу.
В частности, специалисты забетонировали откосы, отремонтировали деформационные швы и подпорные стены из габионов.
Когда Ровно избавится от транзита
Асфальтирование объездной дороги планируют завершить до конца этого года, а полный комплекс работ – в первом квартале 2026 года.
До начала полномасштабного вторжения через Ровно ежедневно проезжало почти 14 тысяч транзитных автомобилей, что превращало город в перегруженный транспортный коридор с постоянными пробками и неудобствами для жителей.
Современная автодорога призвана разгрузить Ровно от транзитных машин. Фото: Автострада
Куда транспорт пойдет по объездной
Северная объездная дорога позволит перенаправить транзитный транспорт за пределы города - в направлениях Киева, Луцка, а также к международным пунктам пропуска с Польшей: "Устилуг – Зосин" и "Ягодин – Дорогуск".
Строительство объекта началось еще в 2019 году, однако из-за войны работы были приостановлены, проект рисковал стать долгостроем.
Кто получил подряд
В конце августа 2025 года по результатам тендера подрядчиком стала компания Autostrada, которая сразу возобновила строительные работы.
Сейчас работы ведутся параллельно на двух участках:
- возведение новой 6-километровой дороги в село Хотин;
- реконструкция 4-километрового участка автодороги от Хотина до ЧАО "Ривнеазот".
На новой дороге в село Хотин выполняют:
- обустройство систем дренажа и водоотвода;
- монтаж системы освещения;
- устройство слоев дорожной одежды.
До полного завершения работ осталось не более трех месяцев. Фото: Автострада
На участке реконструкции автодороги от Хотина до ЧАО "Ровноазот" проводят:
- установку бортового камня;
- обустройство систем дренажа и водоотвода;
- монтаж системы освещения;
- устройство слоев дорожной одежды.
Какой потенциал привлекли
На объекте работает более 200 работников, 150+ единиц техники, а также собственные производственные мощности компании и служба многоуровневой системы контроля качества на каждом этапе.
Такой подход обеспечивает стабильное, оперативное и качественное выполнение работ.