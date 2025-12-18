Північна об’їзна Рівного незабаром буде відкрита

За повідомленням пресслужби компанії Autostrada, будівельники завершили ключові роботи на естакаді та шляхопроводі через залізницю.

Зокрема, фахівці забетонували відкоси, відремонтували деформаційні шви та підпірні стіни з габіонів.

Коли Рівне позбудеться транзиту

Асфальтування об’їзної дороги планують завершити до кінця цього року, а повний комплекс робіт — у першому кварталі 2026 року.

До початку повномасштабного вторгнення через Рівне щодня проїжджало майже 14 тисяч транзитних автомобілів, що перетворювало місто на перевантажений транспортний коридор із постійними заторами та незручностями для мешканців.

Сучасна автодорога покликане розвантажити Рівне від транзитних машин. Фото: Автострада

Куди транспорт піде по об'їзній

Північна об’їзна дорога дозволить перенаправити транзитний транспорт за межі міста — у напрямках Києва, Луцька, а також до міжнародних пунктів пропуску з Польщею: "Устилуг – Зосін" і "Ягодин – Дорогуськ".

Будівництво об’єкта розпочалося ще у 2019 році, однак через війну роботи були призупинені, проєкт ризикував стати довгобудом.

Хто отримав підряд

Наприкінці серпня 2025 року за результатами тендеру підрядником стала компанія Autostrada, яка одразу відновила будівельні роботи.

Наразі роботи ведуться паралельно на двох ділянках:

зведення нової 6-кілометрової дороги до села Хотин;

реконструкція 4-кілометрової ділянки автошляху від Хотина до ПрАТ "Рівнеазот".

На новій дорозі до села Хотин виконують:

облаштування систем дренажу та водовідведення;

монтаж системи освітлення;

влаштування шарів дорожнього одягу.

До повного завершення робіт лишилося не більше трьох місяців. Фото: Автострада

На ділянці реконструкції автошляху від Хотина до ПрАТ «Рівнеазот» проводять:

встановлення бортового каменю;

облаштування систем дренажу й водовідведення;

монтаж системи освітлення;

влаштування шарів дорожнього одягу.

Який потенціал долучили

На об'єкті працює понад 200 працівників, 150+ одиниць техніки, а також власні виробничі потужності компанії та служба багаторівневої системи контролю якості на кожному етапі.

Такий підхід забезпечує стабільне, оперативне та якісне виконання робіт.