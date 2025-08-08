В якому стані привезли у Рівне куплені за 13 мільонів гривень європейські тролейбуси

Цій новині притаманна одна цікава деталь: Рівне за відліком стало 67 містом у світі, де експлуатуються тролейбуси цієї моделі.

Таку статистичну інформацію озвучила на своїй ФБ-сторінці пресслужба підприємства.

З бази даних Alltransua відомо, що всі чотири тролейбуси Solaris Trollino III 12 S мають однакову метрику – 2011 рік випуску. Вони ходили спочатку на маршрутах Любліна, але після десяти років експлуатації місто їх замінило на нові.

Фото: Рівнеелектроавтотранс

Далі ці пасажирські машини експлуатували у місті Тихи. За даними alltransua.com, там тролейбуси працювали до 1 липня 2025 року. Четвертого серпня машини відвантажено й відправлено до Рівного (див. відео нижче).

За висновками фахівців служби рухомого складу депо "Рівнеелектроавтотранс", усі чотири транспортні засоби у хорошому технічному стані. Тролейбуси навіть сьогодні можна випускати на маршрути.

Однак цього не буде, оскільки перед виходом на лінію "кожен із тролейбусів повинен пройти обов’язкову технічну перевірку та отримати бортовий номер". Це буде зроблено в найкоротші терміни.

Ось так виглядав 7 серпня привезений у Рівне тролейбус з інвентарним бортовим номером 20 (вгорі) і таким він був 11 січня 2025 року у польського перевізника Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (внизу)

Підготовчої роботи буде чимало. Скажімо, один з чотирьох тролейбусів має на борту рекламні наліпки з реквізитами, які до Рівного жодного відношення не мають і їх потрібно буде позбутися.

Так само потрібно буде демонтувати на всіх машинах польські інвентарні номери й нанести власні. Перепрошивка інформаційного табло з польської мови на українську також трохи часу займе.

Загалом купленими машинами рівненські електротранспортники задоволені. Підстави для цього вагомі, оскільки 14-річна експлуатація Solaris Trollino III 12 S в згаданих польських містах не йде в жодне порівняння з фізично зношеними тролейбусами радянської епохи.

В багатьох містах України ще ходять тролейбуси ЗіУ-682, яким по 30-35 і більше років. По-перше, вони енергозатратні, чого не скажеш про куплені Solaris Trollino.

Фото: Рівнеелектроавтотранс

По-друге, 170-сильні тролейбуси польського заводу Solaris Bus & Coach низькопідлогові, що у 2-3 рази пришвидшує посадку/висадку пасажирів. У години пік це має дуже важливе значення.

Варто зазначити, що Тиські тролейбусні лінії дуже активно експлуатують Solaris серії Trollino (див. відео нижче) саме через низьку підлогу – в години пік їм ціни немає.

До того ж вони економічні, мають гарну місткість і, головне, екологічно чисті та малошумні. А у Різдвяні дні Solaris Trollino III 12 S – ще й святково казковий. Щоправда, до цієї дати календаря там на лінію готують всього одну машину.

Є й інші постулати привабливості. Скажімо, у зоні середніх дверей Solaris має простору зону для розміщення крісел на колесах та дитячих колясок. Загалом повна місткість Trollino 120 пасажирів, з яких 34+1 можуть сидіти.