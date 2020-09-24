В США начал продаваться кроссовер с известным в Украине именем - Venza. Действительно ли это та самая "Венца", которая так полюбилась украинцам?

Toyota Venza 2021 – это новый гибридный кроссовер, который не имеет ничего общего со своим предшественником, кроме названия. Зато у него очень много от гибрида RAV4, включая его силовой агрегат и платформу. Однако Venza достаточно самобытный по стилю, особенный и изысканный – так что имеет чем привлечь аудиторию.

Toyota возродила модель Venza, обращаясь к тем, кто хочет изысканный кроссовер, однако с эффективностью гибрида. Если речь идет о максимальной комплектации, то Venza посягает на территорию Lexus! Ни о каком RAV4 так сказать нельзя.

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Так же как снаружи, дизайн интерьера Venza существенно отличается от RAV4. Вместо рубленого стиля, который намекает на бездорожье, в Venza имеет мягкий, современный и модно оформленный интерьер. Удачно сочетаются разные цвета, заметна прострочка и новейшие технологии.

Большой экран панели приборов – центральный элемент интерьера. Он может быть как 8- так и 12,3-дюймовым – в зависимости от комплектации. С любым размером экрана Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa в стандарте.

Производитель считает, Venza конкурирует с среднеразмерными кроссоверами, но по размерам она ближе к Ford Edge, Honda Passport и Chevrolet Blazer.

Вместе с тем Venza имеет значительно меньший багажник, чем RAV4, хотя машина и длиннее. Позади пространство для ног одинаковое, а также покатая крыша не очень “давит на голову". А вот опциональная стеклянная крыша Star Gaze снижает пространство для головы на 5 см.

Venza 2021 бывает только гибридной. Технически он почти повторяет RAV4 Hybrid, за исключением других батарей (более дорогие литий-ионные вместо никель-металлического гидрида) и настроек. В конце концов, под капотом тот же 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, которому помогает трио электродвигателей. Один из которых отвечает за заднюю ось, чтобы делает кроссовер полноприводным. Общая выходная мощность системы составляет 219 лошадиных сил, немного для среднего кроссовера.

С другой стороны, экономичность почти идентична гибридному RAV4.

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Venza выглядит как спортивный кроссовер, однако он не так весело едет. Toyota не разглашает время разгона от 0 до 100 км/ч, однако показатель гибрида RAV4 – 7,8 секунды. А Venza примерно на 60 кг тяжелее. Следовательно, он должен быть еще медленнее. Тесты покажут!

Venza имеет аналогичную "Раву" базу TNGA-K. На ней недостатки дорог и выбоины не ощущаются, а перемещение по шоссе тихое и комфортное. Однако шум ветра и дороги не позволяет думать, что ты в "Лексусе". Кроме того, Venza никогда не привлечет водителя проехаться на нем по извилистой дороге. Задний электрический двигатель работает не совсем так, как полный привод на других авто. Шины быстро "сдаются", а высокий кузов ощутимо клонится.

В Америке для Venza доступны три уровня комплектации: LE (33 645 долларов), XLE (37 175 долларов) и Limited (40 975 долларов). В стандартное оборудование входят светодиодные фонари, комплект помощи водителю Toyota Sense 2.0, двухзонный автоматический климат-контроль, тканевая обивка, кожаный руль, беспроводная зарядка телефона, четыре порта USB, 8-дюймовый сенсорный экран, Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa.

XLE добавляет рейлинги на крыше, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, передние сиденья с подогревом и приятные материалы в салоне. В версии Limited есть 360-градусная камера обзора, подогрев руля, деревянные панели и премиум-аудиосистема JBL. Среди опций – большой дисплей или панорамная крыша Star Gaze.

Напомним, что Suzuki будет продавать в Европе близнеца Toyota Corolla Hybrid.