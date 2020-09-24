У США почав продаватись кросовер з відомим в Україні ім'ям - Venza. Чи справді це та сама "Венца", яка так полюбилась українцям?

Toyota Venza 2021 - це новий гібридний кросовер, який не має нічого спільного зі своїм попередником, окрім назви. Натомість у нього дуже багато від гібриду RAV4, включаючи його силовий агрегат та платформу. Однак Venza досить самобутній за стилем, особливий та вишуканий – тож має чим привабити аудиторію.

Toyota відродила модель Venza, звертаючись до тих, хто хоче вишуканий кросовер, однак з ефективністю гібриду. Якщо йдеться про масимальну комплектацію, то Venza зазіхає на територію Lexus! Про жоден RAV4 так сказати не можна.

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Так само як зовні, дизайн інтер’єру Venza суттєво відрізняється від RAV4. Замість рубаного стилю, який натякає на бездоріжжя, у Venza м'який, сучасний та модно оформлений інтер’єр. Вдало поєднуються відмінні кольори, помітна прострочка та новітні технології.

Великий екран панелі приладів - центральний елемент інтер’єру. Він може бути як 8- так і 12,3-дюймовим – залежно від комплектації. З будь-яким розміром екрана Apple CarPlay, Android Auto та Amazon Alexa у стандарті.

Виробник вважає, Venza конкурує з середньорозмірними кросоверами, але за розмірами вона ближча до Ford Edge, Honda Passport та Chevrolet Blazer.

Разом з тим Venza має значно менший багажник, аніж RAV4, хоча машина і довша. Позаду простір для ніг однаковий, і навіть похилий дах не дуже "давить на голову". А от опціональний скляний дах Star Gaze знижує простір для голови на 5 см.

Venza 2021 року буває лише гібридною. Технічно він майже повторює RAV4 Hybrid, за виключенням інших батарей (дорожчі літій-іонні замість нікель-металевого гідриду) та налаштуваннями. Зрештою, під капотом той самий 2,5-літровий чотирициліндровий двигун, якому допомагає тріо електродвигунів. Один з яких відповідає за задню вісь, щоб робить кросовер повнопривідним. Загальна вихідна потужність системи становить 219 кінських сил, що небагато для середнього кросовера.

З іншого боку, економічність майже ідентична гібридному RAV4.

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Venza виглядає як спортивний кросовер, однак він не так весело їде. Toyota не розголошує час розгону від 0 до 100 км/год, однак показник гібрида RAV4 - 7,8 секунди. А Venza приблизно на 60 кг важча. Отже, він повинен бути ще повільнішим. Тести покажуть!

Venza має аналогічну "РАВу" базу TNGA-K. На ній недоліки доріг і вибоїни не відчуваються, а переміщення по шосе тихе і комфортне. Однак шум вітру та дороги не дає змоги думати, що ти у "Лексусі". Окрім того, Venza ніколи не заохотить водія проїхатись його по звивистій дорозі. Задній електричний двигун працює не зовсім так, як повний привід на інших авто. Шини швидко "здаються", а високий кузов відчутно хилиться.

В Америці для Venza доступні три рівні комплектації: LE (33 645 доларів), XLE (37 175 доларів) та Limited (40 975 доларів). В стандартне обладнання входять світлодіодні ліхтарі, комплект допомоги водієві Toyota Sense 2.0, двозонний автоматичний клімат-контроль, тканинна оббивка, шкіряне кермо, бездротова зарядка телефону, чотири порти USB, 8 -дюймовий сенсорний екран, Apple CarPlay, Android Auto та Amazon Alexa.

XLE додає рейлінги на даху, дзеркало заднього огляду з автоматичним затемненням, передні сидіння з підігрівом та приємніші матеріали у салоні. У версії Limited є 360-градусна камера огляду, підігрів керма, дерев’яні панелі та преміум-аудіосистема JBL. Серед опцій - великий дисплей або панорамний дах Star Gaze.

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