Одна из самых распространенных проблем, которая ждет каждого украинского водителя – шишка на шине. Все знают, где они берутся, и что ездить на таком колесе нельзя, но... Но если присмотреться, на дорогах встречается немало машин с таким повреждением. Насколько это опасно?

Вообще-то, когда случится хорошая яма, шишку можно сделать не только на боковине, но и на беговой дорожке (протекторе). Но это уже катастрофическая ситуация, которая нарушает геометрию колеса в важнейшей плоскости – диаметральной, и ездить так однозначно нельзя.

После каждой жесткой встречи колеса с препятствием желательно тщательно осмотреть обе шины на стороне, где произошел удар

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Другое дело – шишка на боковине. Иногда водитель замечает ее случайно, через несколько дней или недель после удара колесом о бордюр или выбоину. То есть получается, что какое-то время машина ездила с грыжей на колесе и ничего страшного не произошло? Давайте сначала выясним, что означает вздутие на шине с технической точки зрения.

Боковина шины – самое слабое место ее конструкции, поэтому она часто получает повреждения на выбоинах

Итак, как образуются шишки на шинах. Каждая такая грыжа обозначает место, где нарушен силовой каркас шины, а это своего рода сетка из нейлоновых нитей. Разорвавшись и разойдясь в стороны, волокна каркаса не держат давления в этом месте. А поскольку толщина шины на боковине не превышает 3 мм, ничем не усиленная резина выдувается под давлением воздуха, образуя ту самую грыжу. Если площадь повреждения каркаса большая, он расходится (разрушается) дальше, ослабленное место прогрессирует и шина наконец теряет геометрию. На таком кривом колесе ездить становится просто опасно.

Во многих случаях небольшая шишка на шине прогрессирует и со временем появляется реальная угроза безопасности движения

Также есть опасность, что напряженная резина грыжи не выдержит давления воздуха и лопнет. Шина резко потеряет давление, и чтобы удержать машину на заданном курсе, нужно определенное мастерство водителя – то есть может произойти авария.

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Итак, почему нельзя ездить с шишкой на шине

Потому что это запрещают Правила дорожного движения Украины (п. 31.4.5.)

Так как это может привести к разрушению шины и аварии

Потому что повреждение нарушает форму и балансировку шины, создает недопустимые вибрации на колесе и деталях ходовой части

Что делать, если на шине грыжа

Травматическая выпуклость на боковине покрышки, особенно если она относительно невелика, нередко вызывает сомнения у владельца машины: неужели почти новую шину придется выбросить? Скорее так и придется сделать, но есть некоторые шансы спасти колесо.

За ремонт шишки на боковине берутся на многих шиномонтажах, но грамотно сделать это могут далеко не везде

Если размеры выпуклости не превышают 3 – 4 см в диаметре, можно попробовать отремонтировать ее. Опытные мастера шиномонтажа могут закрепить поврежденный каркас, наложив на это место изнутри специальную усиленную заплату. Она должна быть армирована волокном и существенно перекрывать площадь выпуклости.

Рекомендация Авто24

Шины с меньшим посадочным диаметром не только дешевле больших низкопрофильных, но и лучше "держат" удар на ухабах. Поэтому в следующий раз при покупке шин подумайте: красота или надежность?

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