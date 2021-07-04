Одна з найпоширеніших неприємностей, яка чекає на кожного українського водія – гуля на шини. Усі знають, де вони беруться, і що їздити на такому колесі не можна, але… Але якщо придивитися, на шляхах зустрічається чимало машин з таким пошкодженням. Наскільки це небезпечно?

Взагалі-то, коли трапиться добра яма, гулю можна зробити не лише на боковині, а й на біговій доріжці (протекторі). Але то вже катастрофічна ситуація, яка порушує геометрію колеса в найважливішій площині – діаметральній, і їхати однозначно не можна.

Опісля кожної жорсткої зустрічі колеса із перешкодою бажано ретельно обдивитися обидві шини на стороні, де стався удар

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Інша справа – гуля на боковині. Іноді водій помічає її випадково, через кілька днів або тижнів після удару колесом о бордюр чи вибоїну. Тобто виходить, що якійсь час машина їздила з грижею на колесі й нічого страшного не сталося? Давайте спочатку з’ясуємо, що таке гуля на шині з технічної точки зору.

Боковина шини – найслабкіше місце її конструкції, тому вона часто зазнає ушкоджень на вибоїнах

Як утворюються грижі (гулі) на шинах?

Кожна така грижа позначає місце, де порушено силовий каркас шини, а це свого роду сітка з нейлонових ниток. Розійшовшись у боки, волокна каркасу не тримають тиск у цьому місці. А оскільки товщина шини на боковині не перевищує 3 мм, нічим не підсилена гума вигинається під тиском повітря, утворюючи ту саму грижу. Якщо площа пошкодження каркасу велика, він розходиться (руйнується) далі, послаблене місце прогресує і шина врешті решт втрачає геометрію. На такому кривому колесі їздити стає просто небезпечно.

У багатьох випадках невелика гуля на шині прогресує і з часом з’являється реальна загроза безпеці руху

Також є небезпека, що напружена гума грижі не витримає тиску повітря і лопне. Шина різко втратить тиск і щоб утримати машину на заданому курсі, потрібна певна майстерність водія – тобто може статися аварія.

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Отже, чому не можна їздити з гулею на шині

Тому що це забороняють Правила дорожнього руху України (п. 31.4.5.)

Тому що це може призвести до руйнації шини й аварії

Тому що пошкодження порушує форму та балансування шини, що створює недопустимі вібрації на колесі та деталях ходової частини

Що робити, якщо на шині грижа

Травматична опуклість на боковині покришки, особливо якщо вона відносно невелика, нерідко викликає сумніви у власника машини: невже майже нову шину доведеться викинути? Швидше за це, так і доведеться зробити, але деякі шанси врятувати колесо є.

За ремонт гулі на боковині беруться на багатьох шиномонтажах, але грамотно зробити це можуть далеко не всі

Якщо розміри гулі не перевищують 3 – 4 см у діаметрі, можна спробувати відремонтувати її. Досвідчені майстри шиномонтажу можуть закріпити пошкоджений каркас, наклавши на це місце зсередини спеціальну підсилену латку. Вона має бути армована волокнами й суттєво перекривати площу опуклості.

Рекомендація Авто24

Шини з меншим посадковим діаметром не лише дешевші за більші низькопрофільні, але й краще “тримають” удар на вибоїнах. Тому наступного разу при купівлі шин подумайте: краса чи надійність?

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