Восьмиклассник из Винницкой области Максим Кашпрук, который выращивает овец и от их продажи купил старые "Жигули" для изготовления боевого багги, получил заслуженную награду от военных.

Напомним, восьмиклассник из Калиновского района лично выращивал почти четыре десятка овец и перед началом нового учебного года часть из них продал, а на вырученные деньги купил старенький автомобиль ВАЗ-2101.

Зная о том, что в Виннице машины советских времен мастера переделывают в боевые баги, школьник решил приобщиться к хорошему делу и передал красную "копейку" в Благотворительный фонд Виталия Гуменюка.

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Этим поступком парень приятно удивил не только односельчан, родителей, учителей, но и всю Украину и мир: если уж детвора так заботится о победе, то захватчикам не одолеть Украину.

Подаренную Максимом машину-донор взяли в работу, переделали и в виде багги еще осенью передали фронтовикам одного из боевых подразделений. Машина переднего края, как и многие другие багги с этого производства, исправно несет службу – доставляет на позиции боеприпасы, патрулирует местность, при необходимости гоняет шахеды и вывозит с передовой в безопасное место к санитарным автомобилям раненых защитников.

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На днях стало известно, что в приказе командующего войсками ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука школьнику из Винницкой области Максиму Кашпруку объявлена благодарность "за активную гражданскую позицию, значительный вклад в развитие волонтерского движения, эффективное сотрудничество с частями войск оперативного командования "Юг" и укрепление их материально-технической базы во время вооруженной агрессии российской федерации в условиях военного положения".

Куратор багги-проекта Виталий Гуменюк привез и вручил Максиму Кашпруку Благодарность и подарок от генерала – патриотически оформленный блокнот для записей с рисунком багги и надписью "Сильные духом" на обложке и сувенирный шеврон с автографом командующего войсками "Юг".

Это первый случай, когда командующий такой большой Группы войск наряду с награждениями защитников за боевые заслуги объявляет благодарность школьнику.