Восьмикласник з Вінничини Максим Кашпрук, котрий вирощує овець і від їх продажу купив старі "Жигулі" для виготовлення бойового багі, отримав заслужену нагороду від військових.

Нагадаємо, юний вівчар з Калинівського району особисто доглядав майже чотири десятки овець і перед початком нового навчального року частину з них продав, а на зроблені гроші купив старенький автомобіль ВАЗ-2101.

Знаючи про те, що у Вінниці машини радянських часів майстри переробляють у бойові багі, школяр вирішив долучитися до гарної справи й передав червону "копійку" у Благодійний фонд Віталія Гуменюка.

Читайте також На бойові багі з Вінниці вишикувалась черга: фронтовикам потрібні такі машини

Цим вчинком хлопець приємно здивував не тільки односельців, батьків, вчителів, але й всю Україну та світ: якщо вже дітвора так дбає про перемогу, то загарбникам не здолати Україну.

Подаровану Максимом машину-донор взяли в роботу, переробили й у вигляді багі ще восени передали фронтовикам одного з бойових підрозділів. Машина переднього краю, як і багато інших багі з цього виробництва, справно несе службу – доставляє на позиції боєприпаси, патрулює місцевість, при потребі ганяє шахеди та вивозить з передової у безпечне місце до санітарних автомобілів поранених захисників.

Попри морози й негоду волонтери везуть ліки та продукти на прифронтові території. Ви також можете долучитися до доброї справи. Заправте волонтерський транспорт, підвісивши будь-яку кількість літрів Добропалива на WOG. Добролітри, за які сплачують карткою Visa, автоматично подвоюється. Рекламна інформація

Днями стало відомо, що у наказі командувача військами ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука школяреві з Вінничини Максиму Кашпруку оголошено подяку «за активну громадську позицію, значний внесок у розвиток волонтерського руху, ефективну співпрацю з частинами військ оперативного командування "Південь" та зміцнення їх матеріально-технічної бази під час збройної агресії російської федерації в умовах воєнного стану».

Куратор багі-проекту Віталій Гуменюк привіз і вручив Максиму Кашпруку Подяку та подарунок від генерала – патріотично оформлений блокнот для записів з малюнком багі та написом "Сильні духом" на обкладинці й сувенірний шеврон з автографом командувача військами "Південь".

Це перший випадок, коли командувач такої великої Групи військ поряд з відзначеннями захисників за бойові заслуги оголошує подяку школяреві.