Еще сто лет назад автомобиль стал настолько значительной частью нашей жизни, что водительское сообщество создало свою лексику. Некоторые из устойчивых выражений достойны исследований филологов, некоторыми нынешние водители пользуются до сих пор.

Мы собрали несколько водительских пословиц, которые были распространены в прошлом веке. Причем пытались брать не абстрактное народное творчество, а выражения, которыми пользовались водители и ремонтники прошлого века для объяснения определенных явлений и понятий.

Шоферский фольклор родился и развивался в государственных АТП и гаражах, где частные владельцы обслуживали и ремонтировали свои машины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжелый интернационал: каким был первый КрАЗ

Дело было не в бобине... Задумчивый возглас отчаяния во время диагностики неисправности, в момент, когда выяснилась ошибочность определенного предположения и стала понятной необходимость продолжать поиски причин неисправности. Бобиной в первой воловине ХХ называли высоковольтную катушку зажигания. Это был монолитный электрический прибор, который не подлежал ремонту, из-за чего многим водителям он казался загадочным и способным на коварство. Именно с него обычно начинали поиск причин отказа бензинового двигателя. Для справки – на современном авто бобин (катушек зажигания) столько же, сколько и цилиндров двигателя. И они также являются одной из самых частых причин отказа мотора.

Та самая бобина, ставшая одним из самых известных водительских мемов ХХ века. Она и сегодня один из самых капризных узлов электрооборудования

Дело было не в бобине – раздолбай сидел в кабине. Более полная версия предыдущей идиомы, несет, однако, другой смысл. Поговорка однозначно объясняет причину проблемы – она ​​не в автомобиле, а в низких профессиональных и человеческих качествах его водителя. Что-то вроде известного высказывания о некачественной прокладке между рулем и сиденьем, что возникла в шоферском обиходе в конце ХХ века.

Стартер берет на себя. Имеется в виду, что из-за включения стартера при запуске двигателя в бортовой сети значительно падает напряжение. С точки зрения электротехники выражение безграмотное, но для далеких от электричества водителей оно объясняло много проблем: и посаженный аккумулятор, и замыкание в обмотках стартера, и подклинивание его ротора из-за изношенности подшипников. Хотя на самом деле подобное "забирание на себя" было не диагнозом, а лишь симптомом проблем.

В стартере не предусмотрено место для хранения энергии, но некоторые водители уверены, что иногда он "берет ток на себя"

Печка взяла. Этой фразой водители объясняли падение уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. На самом деле имелся в виду выход воздуха из системы охлаждения (в первую очередь из радиатора системы отопления) после заправки жидкостью – после чего воду или ТОСОЛ приходилось доливать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 странных фактов о бензине в СССР

Правило "Три Д". Нет, трехмерную печать в середине прошлого века на гаражах еще не обсуждали. Опытные водители так зашифровывали выражение "Дай Дураку Дорогу" – такую себе рекомендацию пропустить неадекватного водителя, даже если тот согласно ПДД не имеет права приоритета. Не один водитель-ветеран рассказывал нам, что их учили этому правилу в автошколе. Понятно, что эта старая водительская мудрость действительна и сегодня.

Что везешь – то и грызешь. Оптимистическая поговорка водителей грузовиков, которые по старой советской традиции часто пытались присвоить часть своего груза. В основе выражения можно увидеть общенародный девиз "Все вокруг советское – все вокруг мое"; его тоже применяли в подобных случаях.

Среди советских водителей не считалось зазорным оставить себе немного груза из кузова: "Все вокруг советское, все вокруг мое"

Тише едешь – дольше будешь. Каламбур на тему известной пословицы, в котором заменили всего лишь одну букву. Из-за этого выражение сразу приобретает некое философское содержание, поскольку на уровне ассоциаций воспринимается как предложение продлить жизнь.

Техника любит ласку, чистоту и смазку. Старая водительская поговорка, высказанная, конечно, исключительно в назидательном тоне, нервировала молодых водителей. Однако впоследствии каждый из них убеждался в ее незыблемой правоте. Отметим, что из-за появления полимерных материалов в парах трения это выражение сегодня частично потеряло свою актуальность.

Не уверен – не обгоняй. Этот несколько скептический совет появился сначала на многочисленных плакатах в АТП и на деревянных бортах ЗИЛов и ГАЗонов, но затем попал в живой язык. В гаражах и водительских кабинах выражение звучало каждый раз, когда кто-то имел неосторожность сказать по какому-то случаю "я не уверен". "А не уверен – не обгоняй!" – получал собеседник в ответ.

Это называлось наглядной агитацией

В завершение не побоимся показаться старомодными и скажем, что некоторые из приведенных здесь мемов неплохо было бы распространять определенным образом и сегодня. Ведь понятия профессионализма и безопасности движения своей ценности не потеряли до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-5 самых крепких советских автомобилей