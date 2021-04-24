Ще сто років тому автомобіль став настільки значною частиною нашого життя, що водійське співтовариство створило свою лексику. Деякі із сталих виразів гідні досліджень філологів, деякими нинішні водії користуються й досі.

Ми зібрали кілька водійських прислів’їв, що були поширені у минулому столітті. Причому намагалися брати не абстрактну народну творчість, а вирази, якими користувалися водії і ремонтники минулого століття для пояснення певних явищ і понять.

Шоферський фольклор народився і розвивався в державних АТП і на гаражах, де приватні власники обслуговували і ремонтували свої машини

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Діло було не в бобині... Роздумливий вигук розпачу і відчаю під час діагностики несправності, в мить, коли з’ясувалася хибність певного припущення і стала зрозумілою необхідність продовжувати пошуки причин несправності. Бобиною у першій воловині ХХ називали високовольтну котушку запалення. Це був монолітний електричний прилад, що не підлягав ремонту, через що багатьом водіям він здавався загадковим і здатним на підступну поведінку. Саме з нього зазвичай починали пошук причин відмови бензинового двигуна. Для довідки – на сучасному авто бобин (котушок запалення) стільки ж, скільки й циліндрів двигуна. І вони також є однією з найчастіших причин відмови мотора.

Та сама бобіна, що стала одним з навідоміших шоферських мемів ХХ століття. Вона й сьогодні один з найпримхливіших вузлів електрообладнання

Діло було не в бобіні – роздовбай сидів в кабіні. Більш повна версія попередньої ідіоми, що несе, однак, інший сенс. Примовка однозначно пояснює причину проблеми – вона не в автомобілі, а у низьких професійних і людських якостях його водія. Щось на кшталт відомого вислову про неякісну прокладку між кермом и сидінням, що виникла у шоферському ужитку наприкінці ХХ століття.

Стартер бере на себе. Мається на увазі, що через вмикання стартера при запуску двигуна у бортовій мережі значно падає напруга. З точки зору електротехніки вислів безграмотний, але для далеких від електрики водіїв він пояснював багато проблем: і посаджений акумулятор, і замикання в обмотках стартера, і підклинювання його ротора через зношеність підшипників. Хоча насправді подібне “забирання на себе” було не діагнозом, а лише симптомом негараздів.

У стартері не передбачено місце для зберігання енергії, але деякі водії певні, що іноді він “бере струм на себе”

Пічка взяла. Цією фразою шофери пояснювали падіння рівня охолоджуючої рідини в радіаторі. Насправді мався на увазі вихід повітря з системи охолодження (в першу чергу з радіатора системи опалення) після заправки її рідиною – після чого воду чи ТОСОЛ доводилося доливати.

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Правило “Три Д” Ні, про тримірний друк у середині минулого столітті ще не йшлося. Досвідчені водії так зашифровували вислів “Дай Дурневі Дорогу” – таку собі рекомендацію пропустити неадекватного водія, навіть якщо той за ПДД не має права пріоритету. Не один водій-ветеран розповідав нам, що їх вчили цьому правилу в автошколі. Зрозуміло, що ця стара водійська мудрість дійсна і сьогодні.

Що везеш – те й гризеш. Оптимістична примовка водіїв вантажівок, які за старою радянською традицією завжди намагалися привласнити частину свого вантажу. В основі вислову можна побачити загальнонародний девіз “Усе навколо радянське – усе навколо моє”; його теж застосовували у подібних випадках.

Серед радянських водіїв не вважалося негожим залишити собі трохи вантажу з кузова: “Усе навколо радянське, усе навколо моє”

Тихіше їдеш – довше будеш. Каламбур на тему відомого прислів’я, в якому замінили всього лише одну літеру (в російськомовному варіанті). Через це вислів відразу набуває такого собі філософського змісту, оскільки на рівні асоціацій сприймається як пропозиція продовжити життя.

Техника любит ласку, чистоту и смазку. Стара шоферська приказка, висловлена, звісно, виключно у повчальному тоні, нервувала молодих водіїв. Однак згодом кожен з них переконувався у її непорушній правоті. На українську не перекладалася. Зазначимо, що через появу полімерних матеріалів у парах тертя цей вислів на сьогодні частково втратив свою актуальність.

Не певен – не обганяй Ця дещо скептична порада з’явилася спочатку на численних плакатах в АТП та на дерев’яних бортах ЗІЛів та ГАЗонів, але потім потрапила у живу мову. У гаражах та водійських кабінах вислів лунав щоразу, як хтось мав необережність промовити з будь-якої нагоди “я не певен”. “А не певен – не обганяй!” - отримував співрозмовник у відповідь.

Це називалося наочною агітацією

На завершення не побоїмося видатися старомодними і скажемо, що деякі з приведених тут мемів непогано було б поширювати в певний спосіб і сьогодні. Адже поняття професіоналізму та безпеки руху своєї цінності не втратили і досі.

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