Более богатая версия электрокара Hyundai имеет довольно скромный в отделке салон, но с парой интересных особенностей.

Несколько изображений, демонстрирующих интерьер будущего Genesis GV60, попали в интернет, дополняя предыдущие шпионские фото замаскированного прототипа. Все свидетельствует о том, что новинка готовится произвести дебют в ближайшие месяцы.

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Электрический кроссовер GV60 основан на той же платформе E-GMP EV, что и Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Хотя он будет делиться своей платформой с другими EV в семействе Hyundai / Kia, он будет отличаться уникальным дизайном экстерьера и интерьера, как показано на этих изображениях из форума Cochespias.

Самая заметная вещь в салоне – это руль, который внешне не похож на любой другой, используемый южнокорейским производителем автомобилей. На нем, кажется, расположены кнопки для запуска и выключения GV60, а также кнопки выбора режима движения. Также там есть несколько кнопок и переключателей для круиз-контроля и информационно-развлекательных функций.

Слева от руля можно заметить первую особенность, о которой упоминалось ранее: небольшой экран, на который выводится изображение с камеры заднего вида. За окном заметна и сама камера. Кроме того, на этом уровне можем увидеть пару экранов, предназначенных для приборов и мультимедий и объединенных в один блок.

Вторая интересная особенность – один из селекторов на центральной консоли. Тот, что шаровидный, на трех фотографиях переключатель выглядит по-разному. Можно предположить, что когда машина стоит, селектор выглядит как стеклянная полусфера, а когда автомобиль заводится, меняется на другую сторону полусферы, на котором есть удобные зацепы для удержания и поворота, что позволяет выбирать между D, N и R. Это может быть одним из самых футуристических переключателей всех времен.

Фото: салон Genesis GV60 на шпионских фото / Cochespias / Carscoops