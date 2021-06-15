Багатша версія електрокара Hyundai має досить скромний в оздобленні салон, але з парою цікавих особливостей.

Кілька зображень, що демонструють інтер’єр майбутнього Genesis GV60, потрапили в Інтернет, доповнюючи попередні шпигунські фото замаскованого прототипа. Усе свідчить про те, що новинка готується справити дебют у найближчі місяці.

Також цікаво: Оновлений Opel Grandland 2021 показав сміливий дизайн, цифрову кабіну та високі технології

Електричний кросовер GV60 базується на тій же платформі E-GMP EV, що й Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Хоча він буде ділитися своєю платформою з іншими EV в сімействі Hyundai / Kia, він буде відрізнятися унікальним дизайном екстер'єру та інтер'єру, як показано на цих зображеннях з форуму Cochespias.

Найпомітніша річ в салоні – це кермо, яке зовні не схоже на будь-яке інше, що використовується південнокорейським виробником автомобілів. На ньому, здається, розташовані кнопки для запуску та вимкнення GV60, а також кнопки вибору режиму руху. Також там є кілька кнопок та перемикачів для круїз-контролю та інформаційно-розважальних функцій.

Ліворуч від керма можна помітити першу особливість, про яку згадувалось раніше: невеличкий екран, на який виводиться зображення з камери заднього виду. За вікном помітна і сама камера. Крім того, на цьому рівні можемо побачити пару екранів, призначених для приладів та мультимедів і об’єднаних в один блок.

Друга цікава особливість – один із селекторів на центральній консолі. Той, що кулеподібний, на трьох фотографіях перемикач виглядає по-різному. Можна припустити, що коли машина стоїть, селектор виглядає як скляна півсфера, а коли автомобіль заводиться, змінюється на інший бік півсфери, на якому є зручні зачепи для тримання і повороту, що дозволяє обирати між D, N та R. Це може бути одним із найбільш футуристичних перемикачів усіх часів.

Фото: салон Genesis GV60 на шпигунських фото / Cochespias / Carscoops