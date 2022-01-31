Корейская марка SsangYong, обанкротившаяся в 2020 году, готовится к перерождению под крылом нового владельца — производителя автобусов Edison Motors. Первой ласточкой возрождения станет электрический внедорожник J100, который недавно попал в объективы камер почти без маскировки.

Корейские фотошпионы поймали прототип SsangYong J100, который почти не отличается от внедорожника на ранних эскизах от самого автопроизводителя.

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По неофициальной информации, SsangYong J100 будет создан при поддержке китайской BYD. В частности, в основе будет лежать платформа совместной разработки, а силовая установка будет использовать тяговые аккумуляторы BYD. Будущий SsangYong J100 станет первым электромобилем марки созданным с нуля и без аналогов с топливным двигателем. Также в J100 видят флагманскую модель, к которой должен присоединиться более компактный электрический внедорожник – X200, который вызывает ассоциации с американской классикой бездорожья.

Под крылом компании Edison Motors, нового владельца SsangYong, производитель планирует полностью обновить линейку моделей и перейти на выпуск электромобилей.

Фото: шпионские снимки и официальный эскиз SsangYong J100 / Autohome, SsangYong