Корейська марка SsangYong, збанкрутіла у 2020 році, готується до переродження під крилом нового власника — виробника автобусів Edison Motors. Першою ластівкою відродження стане електричний позашляховик J100, який нещодавно потрапив у об'єктиви камер майже без маскування.

Корейські фотошпигуни упіймали прототип SsangYong J100, який майже не відрізняється від позашляховика на ранніх ескізах від самого автовиробника.

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За неофіційною інформацією, SsangYong J100 буде створений за підтримки китайської BYD. Зокрема, в основі лежатиме платформа спільної розробки, а силова установка використовуватиме тягові акумулятори BYD. Майбутній SsangYong J100 стане першим електромобілем марки, створеним з нуля та без аналогів з паливним двигуном. Також у J100 вбачають флагманську модель, до якої повинен приєднатись компактніший електричний позашляховик — X200, який викликає асоціації з американською класикою бездоріжжя.

Під крилом компанії Edison Motors, нового власника SsangYong, виробник планує повністю оновити лінійку моделей та перейти на випуск електромобілів.

Фото: шпигунські знімки та офіційний ескіз SsangYong J100 / Autohome, SsangYong