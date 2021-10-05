Четвертое поколение субкомпактного хэтчбека Mazda оказалось ничем иным, как хорошо знакомым нам Toyota Yaris.

Третье поколение Mazda2 (также Mazda 2 или Demio) вышло в 2014 году, а потому сегодня чувствует себя достаточно устаревшим, по сравнению с другими компактными хэтчбеками. Фотошпионам впервые удалось сфотографировать автомобиль следующего поколения и оказалось, что это переоборудованный Toyota Yaris.

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На шпионских фото можно увидеть контуры логотипа Mazda под черной пленкой. Это означает, что следующая Mazda2 самом деле будет гибридным Yaris с другим значком. Это имеет смысл, учитывая, что Mazda уже обнародовала планы по внедрению в Европе "новой модели на основе Yaris THS [Гибридная система Тойота] для соответствия более строгим нормам выбросов".

На некоторых рынках Yaris, оснащенный гибридным 1,5-литровым силовым агрегатом, даже с полным приводом, но модель от Mazda, вероятно, ограничится более скромными версиями, чтобы не создавать конкуренции GR Yaris. Впрочем, не исключено появление несколько более спортивной версии хэтчбека – Mazda speed2.

Новая Mazda 2 будет предложена исключительно в пятидверном кузове, так как трехдверные машины – прерогатива GR Yaris. Тойотовский хэтчбек также послужил основой для компактного кроссовера Yaris Cross, но сомнительно, что у Mazda будет эквивалентна модель, поскольку в линейке бренда уже есть модель такого класса.

Пройдет некоторое время, прежде чем Mazda выведет свой самый маленький автомобиль на рынок, учитывая, что актуальная модель была обновлена ​​всего несколько месяцев назад. С последним обновлением хэтчбек получил более эффективный 1,5-литровый бензиновый двигатель на 115 лошадиных сил в дополнение к агрегатам мощностью в 75 и 90 сил.

Фото: шпионские фото новой Mazda 2 / Motor1