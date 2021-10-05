Четверте покоління субкомпактного хетчбека Mazda виявилось нічим іншим, як добре знайомим нам Toyota Yaris.

Третє покоління Mazda2 (також Mazda 2 або Demio) вийшло у 2014 році, тож сьогодні відчуває себе досить застарілим, у порівнянні з іншими малогабаритними хетчбеками. Фотошпигунам вперше вдалось сфотографувати автомобіль наступного покоління і виявилось, що це переобладнаний Toyota Yaris.

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На шпигунських фото можна побачити контури логотипа Mazda під чорною плівкою. Це означає, що наступна Mazda2 насправді буде гібридним Yaris з іншим значком. Це має сенс, враховуючи, що Mazda вже оприлюднила плани щодо впровадження в Європі “нової моделі на основі Yaris THS [Гібридна система Тойота] для відповідності більш суворим нормам викидів”.

На деяких ринках Yaris, оснащений гібридним 1,5-літровим силовим агрегатом, навіть з повним приводом, але модель від Mazda, ймовірно, обмежиться скромнішими версіями, аби не створювати конкуренції GR Yaris. Втім, не виключена поява дещо більш спортивної версії хетчбека – Mazdaspeed2.

Нова Mazda 2 буде запропонована виключно у п'ятидверному кузові, оскільки тридверні машини – прерогатива GR Yaris. Тойотівський хетчбек також послужив основою для компактного кросовера Yaris Cross, але сумнівно, що у Mazda буде еквівалентна модель, оскільки в лінійці бренду вже є модель такого класу.

Мине деякий час, перш ніж Mazda виведе свій найменший автомобіль на ринок, враховуючи, що актуальна модель була оновлена ​​всього кілька місяців тому. З останнім оновленням хетчбек отримав більш ефективний 1,5-літровий бензиновий двигун на 115 кінських сил на додачу до агрегатів потужністю у 75 та 90 сил.

Фото: шпигунські фото нової Mazda 2 / Motor1