Шпионы заметили новый Ford Mustang Shelby GT500: фото

Как пишет Motor1, с момента дебюта Ford Mustang седьмого поколения в 2023 году фанаты автомобиля ждали появления высокопроизводительной версии Shelby. Слухи о такой версии существовали, однако автопроизводитель не подтверждал их.

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Однако, серия новых шпионских кадров свидетельствует о том, что Mustang Shelby GT500 уже проходит завершающие предсерийные испытания. На фото тестовый автомобиль был покрыт сплошным камуфляжем, скрывающим изменения передней части.

Несмотря на это, заметно наличие более широких воздухозаборников, а также иная решетка радиатора. Задняя часть имеет меньше отличий, по сравнению со стандартным Mustang. Инсайдеры предполагают, что серийная модель Shelby будет иметь иной выхлоп и спойлер.

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Колеса и шины – самая интересная часть этого тестового автомобиля. Их размер составляет 305/30 ZR20 спереди и 315/30 ZR20 сзади. Тестовый прототип обут в резину Pirelli P Zero R с надписью “Только для использования на прототипе” на боковинах.

Официальной информации о том, какой двигатель будет использовать следующий GT500, пока нет, но благодаря утечке профсоюзной записки с завода двигателей в Дирборне, штат Мичиган, у нас есть достаточно хорошее представление о том, чего ожидать. Документ, содержание которого было подтверждено Detroit Free Press через внутренние источники, свидетельствует о планах производства двигателя под названием “Legend”.

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Сейчас завод производит 5,2-литровый двигатель V-8 с наддувом, который устанавливается на Raptor R. Тот же двигатель был установлен на предыдущем GT500 и выдавал 760 лошадиных сил. Вполне возможно, новый Mustang Shelby GT500 получит этот агрегат с увеличенными показателями мощности и крутящего момента.