Шпигуни помітили новий Ford Mustang Shelby GT500: фото

Як пише Motor1, з моменту дебюту Ford Mustang сьомого покоління у 2023 році фанати автівки чекали на появу високопродуктивної версії Shelby. Чутки про таку версію існували, проте автовиробник не підтверджував їх.

Читайте також: Цукровари та борошномели тепер їздитимуть на автобусах Ford Transit

Проте, серія нових шпигунських кадрів свідчить про те, що Mustang Shelby GT500 вже проходить завершальні передсерійні випробування. На фото тестовий автомобіль був вкритий суцільним камуфляжем, що приховують зміни передньої частини.

Попри це, помітна наявність ширших повітрозабірників, а також інакша решітка радіатора. Задня частина має менше відмінностей, порівняно зі стандартним Mustang. Інсайдери припускають, що серійна модель Shelby матиме інакший вихлоп та спойлер.

Також цікаво: Скільки коштує "биток" Ford Fusion у США

Колеса та шини – найцікавіша частина цього тестового автомобіля. Їх розмір становить 305/30 ZR20 спереду та 315/30 ZR20 ззаду. Тестовий прототип взутий в гуму Pirelli P Zero R з написом “Тільки для використання на прототипі” на боковинах.

Офіційної інформації про те, який двигун використовуватиме наступний GT500, наразі немає, але завдяки витоку профспілкової записки із заводу двигунів у Дірборні, штат Мічиган, у нас є досить гарне уявлення про те, чого очікувати. Документ, зміст якого був підтверджений Detroit Free Press через внутрішні джерела, свідчить про плани виробництва двигуна під назвою “Legend”.

Читайте також: Ford знову відкликає понад 150 тисяч автомобілів

Наразі завод виготовляє 5,2-літровий двигун V-8 з наддувом, який встановлюється на Raptor R. Той самий двигун був встановлений на попередньому GT500 й видавав 760 кінських сил. Цілком можливо, новий Mustang Shelby GT500 отримає цей агрегат зі збільшеними показниками потужності й крутного моменту.